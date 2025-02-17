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Польський клуб згорів під час збору грошей постраждалому від пожежі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польський клуб згорів під час збору грошей постраждалому від пожежі
Будівля нічного клубу вигоріла повністю
фото: fakt.pl

Організаторам концерту вдалось вивести людей із палаючого приміщення клубу 

Музичний клуб Mega Music під Варшавою (Польща) згорів ущент під час проведення благодійного концерту зі збору коштів для місцевого жителя, у якого у грудні згорів будинок. Про це пише польське видання fakt.pl.

З вогнем боролися десятки пожежних бригад
З вогнем боролися десятки пожежних бригад

Під час концерту у залі перебувало понад 200 осіб. За попередніми даними, пожежа почалася на горищі, після чого в зал для глядачів стали падати шматки палаючої обшивки стелі. Вогонь швидко поширився, і незабаром у зал на глядачів почали падати палаючі фрагменти обшивки стелі.

Як часто відбувається у подібних ситуаціях, серед гостей клубу зчинилась паніка. Організаторам концерту вдалося евакуювати всіх глядачів, але будинок клубу вогонь знищив повністю. Пожежа була настільки сильною, що під час ліквідації вогню один із пожежників отримав поранення, а сама будівля клубу була знищена вогнем.

«Ми втратили все. Вся будівля була у вогні і повністю згоріла» , – інше наводить видання Polsat слова власниці клубу Ханни Голішевської.

У боротьбі з займанням брало участь понад 80 пожежників та 21 одиниця спецтехніки. При цьому вогнеборці працювали за температури -11 градусів морозу. Причини займання встановлюють слідство.

Теги: пожежа Польща слідство будинок поранення

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