Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщину вночі атакували дрони РФ, є пошкодження від падіння уламків

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Київщину вночі атакували дрони РФ, є пошкодження від падіння уламків
Інформація про постраждалих відсутня
фото: поліція Київської області, Facebook

Поліція нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в укриття

Сьогодні, 3 лютого Росія вчергове завдала ударів по території Київської області. У Броварському районі Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На Київщині через чергову атаку російських БПЛА тривога тривала всю ніч 3 лютого. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджені гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибиті вікна та пошкоджена стеля.

«Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості», – зазначили в ОВА.

Поліція Київщини на місцях документує наслідки атаки ворога в області. 

Повідомляється, що станом на 8:25 в одному з районів області пошкоджено гаражне та підвальне приміщення. Інформація про постраждалих відсутня.

Росія вчергове завдала ударів по території Київської області
Росія вчергове завдала ударів по території Київської області
фото: Київської області, Facebook
В одному з районів області пошкоджено гаражне та підвальне приміщення
В одному з районів області пошкоджено гаражне та підвальне приміщення
фото: поліція Київської області, Facebook

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття

Нагадаємо, російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані. 

Читайте також:

Теги: росія обстріл Київщина укриття поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активним обіцяє бути діалог Вашингтону з Пекіном
Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян: чи зможе Трамп розбити антизахідний альянс?
31 сiчня, 11:00
Георгій Коваленко, ректор Відкритого Православного університету
Георгій Коваленко: УПЦ МП створила за кордоном сотню парафій. Час перевірити, чи несуть вони загрозу нацбезпеці Мости України
31 сiчня, 06:00
Сполучені Штати вже запроваджували санкції проти десятків суден із «тіньового флоту»
США готують санкції проти «тіньового флоту» РФ перед інавгурацією Трампа – Reuters
6 сiчня, 08:36
Унаслідок падіння уламків безпілотників є пошкодження цивільної інфраструктури
Атака безпілотників на Київщину: влада розповіла про наслідки
6 сiчня, 08:52
Обвал цін на сиру нафту є одним із найбільших ризиків для військової економіки Путіна
Bloomberg назвав проблеми, які чекають на економіку РФ у 2025 році
8 сiчня, 13:48
Танк Leopard 1A5 нещодавно довів свою ефективність під час бою, коли «з'їв» до 11 російських безпілотників
Танк Leopard витримав вісім влучань російських FPV-дронів
25 сiчня, 17:26
У квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot
США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios
29 сiчня, 04:15
Несанкціоноване розміщення відпрацьованих шин та інших відходів зафіксовано на площі 12 кв. м.
В Ірпінській громаді екологічна інспекція виявила незаконне звалище шин
30 сiчня, 14:08
Наслідки ракетної атаки на Полтаву
Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару
1 лютого, 08:42

Новини

У Києві очікується сніг та нічні морози
У Києві очікується сніг та нічні морози
Київщину вночі атакували дрони РФ, є пошкодження від падіння уламків
Київщину вночі атакували дрони РФ, є пошкодження від падіння уламків
Під час пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина
Під час пожежі у Шевченківському районі Києва загинула людина
Ріелтор дала підказку Кличку: У довгобудах столиці близько 50 тис. квартир, на яких буде попит
Ріелтор дала підказку Кличку: У довгобудах столиці близько 50 тис. квартир, на яких буде попит
У Києві сталася жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат, за справу взялася поліція
У Києві сталася жорстока бійка за участі неповнолітніх дівчат, за справу взялася поліція
У багатьох областях знову оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
У багатьох областях знову оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
51K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
22K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
8571
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну
6058
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua