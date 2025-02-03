Київщину вночі атакували дрони РФ, є пошкодження від падіння уламків

Поліція нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в укриття

Сьогодні, 3 лютого Росія вчергове завдала ударів по території Київської області. У Броварському районі Київської області є пошкодження внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

На Київщині через чергову атаку російських БПЛА тривога тривала всю ніч 3 лютого. В області працювали сили протиповітряної оборони, є збиті ворожі цілі.

«Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджені гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибиті вікна та пошкоджена стеля.

«Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості», – зазначили в ОВА.

Поліція Київщини на місцях документує наслідки атаки ворога в області.

Повідомляється, що станом на 8:25 в одному з районів області пошкоджено гаражне та підвальне приміщення. Інформація про постраждалих відсутня.

Росія вчергове завдала ударів по території Київської області фото: Київської області, Facebook

В одному з районів області пошкоджено гаражне та підвальне приміщення фото: поліція Київської області, Facebook

Поліція Київщини нагадує громадянам, що в разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, російські війська у неділю вдень скинули КАБ на житлову забудову в центральній частині Херсона, постраждали двоє жінок, одна з них перебуває в тяжкому стані.