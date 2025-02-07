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Суд виніс вирок військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Гостомелі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд виніс вирок військовослужбовцю, який скоїв смертельну ДТП у Гостомелі
У крові водія, який спричинив смертельну аварію, було виявлено 1,04 проміле алкоголю
фото: Державне бюро розслідувань, Facebook

Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років військовослужбовцю зі столиці, який напідпитку скоїв смертельну аварію у Гостомелі, що на Київщині. Про це повідомила пресслужба ДБР.

У Бюро нагадали, що у липні 2024 року військовий сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним у машині перебували двоє пасажирів: 24-річний військовослужбовець та 21-річна дівчина.

«Рухаючись вдень по Гостомелю він втратив керування, через що автомобіль виїхав за межі проїзної частини, врізався у паркан та перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир-військовослужбовець загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у крові водія було виявлено 1,04 проміле алкоголю. Також встановлено, що у нього не було водійського посвідчення категорії «В».

«Правоохоронця визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть спричинило смерть потерпілому та тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п'ять років», – повідомило ДБР. 

Нагадаємо, у Києві суд оголосив обвинувальний вирок громадянину Грузії, який в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння спричинив смертельну ДТП. Аварія, де загинуло подружжя, сталася у грудні 2023 року на вул. Старонаводницькій. Винуватця засудили до 12 років позбавлення волі. Зазначається, що рухаючись з перевищенням швидкості, нетверезий чоловік вилетів на зустріч автомобіля Renault Megane, в якому їхали чоловік та дружина. Внаслідок зіткнення родина загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що поліцейські Києва затримали винуватця масштабної ДТП, який сів за кермо в нетверезому стані, протаранив сім автомобілів та травмував двох своїх пасажирів. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Соломії Крушельницької, у якій постраждали двоє людей надійшла до поліції Києва сьогодні близько третьої години ранку. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції. Правоохоронці встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. 
 

Теги: Державне бюро розслідувань Київ ДТП суд Гостомель

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