На Тернопільщині під колесами вантажівки загинула чотирирічна дитина

Травми хлопчика, який потрапив у ДТП, виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його

У селі Красне Гримайлівської громади Тернопільщини під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 лютого близько 15:00.

Зазначається, що травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його.

Попередньо встановлено, що водій автівки – житель Хмельницької області. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, у січні у місті Вараш Рівненської області водій наїхав на маму з дитиною у візку, що переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Немовля загинуло.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.

За словами правоохоронців, водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.