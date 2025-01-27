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У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Болівії автобус злетів з дороги: загинуло 19 людей
Автобус з пасажирами перекинувся в Потосі (місто в Болівії)
фото: El Deber

В процесі рятувальної операції кількість жертв може зрости

У місті Потос автобус Панамериканського флоту зазнав аварії в регіоні Сердас (Болівія). Внаслідок аварії загинуло 19 людей. Ще дев'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє видання El Deber.

Панамериканський флот залишив Ла-Пас у суботу і прямував до прикордонного міста Вільясон, куди він мав прибути до полудня неділі 26 числа. Однак на дорозі він перекинувся та злетів з дороги. Згідно зі звітом поліції, двоє водіїв автопарку загинули в аварії. Головному водієві було 24 роки. Крім того, вони повідомили, що на підставі доказів припускають, що мала місце висока швидкість автопарку та недостатня кваліфікація водія.

У повідомленні йдеться, що правоохоронці та рятувальники продовжують роботу з порятунку постраждалих. Тому в процесі рятувальної операції кількість жертв може зрости.

У звіті також зазначено, що серед загиблих є: 14 жінок, 3 чоловіки, 1 дівчина та 1 хлопець. Продовжуються роботи з вилучення постраждалих. Ці автобуси зазвичай можуть перевозити до 50 пасажирів. 

Нагадаємо, що у Молдові 25 січня рейсовий автобус, який прямував за маршрутом Київ – Кишинів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Пересічине в Оргіївському районі. За попередніми даними, водій транспортного засобу втратив контроль над керуванням, у результаті чого автобус з'їхав із дороги, пошкодив металеву огорожу та дорожній знак. 

Унаслідок інциденту постраждали двоє пасажирів – чоловік і жінка. Їх госпіталізували до Оргіївської районної лікарні для надання медичної допомоги. 

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Теги: автобус ДТП водій

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