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Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі
У Балтійському морі судно пошкодило кабель зв'язку
фото з відкритих джерел

Правоохоронці кваліфікуюють злочин, як грубу диверсію

Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.Про це повідомляє Служба державної безпеки Швеції (СЕПО).

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування для з’ясування обставин ймовірного пошкодження кабелю зв’язку, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Правоохоронці кваліфікуюють злочин, як грубу диверсію. У рамках попереднього розслідування вжито низку заходів, у тому числі затримано судно, що підозрюється у скоєнні диверсії.

Поліція безпеки проводить попереднє розслідування, тому що це може бути серйозний злочин, який принаймні частково може бути спрямований проти шведських інтересів. Проводиться досудове розслідування.

«Поліція безпеки тісно співпрацює з кількома іншими органами для розслідування обставин подій у Балтійському морі. Включаючи берегову охорону, збройні сили та поліцію», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, вранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних. Поки що можлива затримка швидкості передачі даних, але здебільшого це не впливає на кінцевих користувачів у Латвії.

Нагадаємо, 26 грудня 2024 року стало відомо, що відразу три кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією вийшли з ладу. Про збої в роботі трьох підводних кабелів зв'язку у Фінській затоці, крім Estlink 2, заявили телекомунікаційні компанії Elisa Eesti AS та CITIC Telecom CPC.

Також у січня 2025 року ще один підводний кабель, який сполучає Швецію, Литву, Німеччину та Фінляндію, був пошкоджений у Балтійському морі, повідомив міністрцивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До цього стало відомо, що Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. НАТО теж розпочали охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

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Теги: Швеція ремонт розслідування поліція злочин Балтійське море

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