У Бразилії дирижабль врізався у будинок (відео)
Постраждала одна людина на борту, її вчасно врятували з незначними травмами
Великий дирижабль врізався в будинки в Сан-Паулу, Бразилія. Перехожий зняв момент падіння. Велика конструкція врізалася в будинки близько полудня й швидко здулася, пише 24 техно.
За даними пожежної служби, внаслідок падіння постраждала одна людина на борту. Її з незначними травмами було врятовано.
Ніхто з людей на землі не постраждав.
У мережі відразу ж почали з'являтися відео моменту падіння.
На кадрах, знятих з більшої відстані, видно, як дирижабль швидко знижується в низинний район, а потім втрачає повітря.
Зазначається, що це був тестовий політ для просування футбольної команди São Paulo Futebol Club перед тим, як команда зіграла матч у середу ввечері в Копа Лібертадорес, південноамериканському змаганні, в якому беруть участь футбольні організації з усього континенту.
Місцева влада заявила, що розслідує причину інциденту.
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