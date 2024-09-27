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У Бразилії дирижабль врізався у будинок (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Бразилії дирижабль врізався у будинок (відео)
Ніхто з людей на землі не постраждав
скріншот з відео

Постраждала одна людина на борту, її вчасно врятували з незначними травмами

Великий дирижабль врізався в будинки в Сан-Паулу, Бразилія. Перехожий зняв момент падіння. Велика конструкція врізалася в будинки близько полудня й швидко здулася, пише 24 техно.

За даними пожежної служби, внаслідок падіння постраждала одна людина на борту. Її з незначними травмами було врятовано.

Ніхто з людей на землі не постраждав.

У мережі відразу ж почали з'являтися відео моменту падіння.

На кадрах, знятих з більшої відстані, видно, як дирижабль швидко знижується в низинний район, а потім втрачає повітря.

Зазначається, що це був тестовий політ для просування футбольної команди São Paulo Futebol Club перед тим, як команда зіграла матч у середу ввечері в Копа Лібертадорес, південноамериканському змаганні, в якому беруть участь футбольні організації з усього континенту.

Місцева влада заявила, що розслідує причину інциденту.

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