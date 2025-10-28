Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку

Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента Жаїра Болсонару до 27 років ув'язнення

Адвокати колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звернулися з клопотанням до Верховного суду, з метою переглянути вирок, який був винесений минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідно до цього вироку, Болсонару було призначено понад 27 років позбавлення волі за змову з метою державного перевороту та низка інших злочинів, пов’язаних з його намаганням залишитися при владі після програшу на президентських виборах 2022 року.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

У вересні 2025 року Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента Жаїра Болсонару до 27 років ув'язнення. Його визнали винним у спробі скасувати результати виборів 2022 року, а також у підготовці замаху на обраного президента Лулу да Сілву.

Через декілька днів після ув'язнення Болсонару звернувся до лікарні, щоб видалити шкірні ураження. Аналізи показали наявність плоскоклітинного раку шкіри. Лікарі повідомили, що два з цих уражень були ранніми стадіями раку шкіри, які вже були вилікувані шляхом видалення.