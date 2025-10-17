Головна Світ Економіка
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Арабіка і робуста зросли в ціні до рекордних рівнів
фото з відкритих джерел

Світові ціни на арабіку зросли на 20% за рік, експерти попереджають, що дешевшати напій у найближчому часі не буде

Світові ціни на каву досягли нового історичного максимуму через посуху в Бразилії, скорочення врожаю в Колумбії та підвищення тарифів на імпорт у США. Середня ціна арабіки у вересні сягнула $2,45 за фунт, а кава робуста подорожчала до $5,609 за тонну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар аналітиків в Forbes.

За даними аналітиків, світові ціни на каву зросли приблизно на 20% у порівнянні з минулим роком. В серпні ціни перебували на найвищому рівні з серпня 2024 року, і експерти попереджають, що дешевшання напою очікувати не варто до кінця 2025 року.

Основними причинами зростання цін експерти називають посуху в Бразилії, зменшення врожаю в Колумбії та підвищення мит на імпорт кави в США. Така ситуація вже вплинула на вартість напоїв у кафе та роздрібних магазинах по всьому світу», – зазначають журналісти Forbes.

Згідно з даними Міжнародної кавової організації, середня ціна арабіки у вересні досягла $2,45 за фунт, а у деяких регіонах Латинської Америки вона зросла ще вище через проблеми з логістикою та збільшення витрат на добрива.

На даний момент 70–80% врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія забезпечує майже половину світового врожаю арабіки – високоякісного сорту для смаження та мелених сумішей. Кава робуста, що зазвичай використовується для приготування розчинної кави, здорожчала на 0,9%, досягнувши $5,609 за метричну тонну.

Нагадаємо, що ф'ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку підскочили до двомісячного максимуму через побоювання щодо зниження врожаю в Бразилії – найбільшому виробнику кави у світі. Загальний урожай арабіки та робусти в Бразилії у сезоні 2025–2026 років очікується на рівні 63,9 млн мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж у попередньому році. Аналітики пов’язують зростання цін із кількома періодами холодної погоди та легких заморозків, які можуть негативно вплинути на виробництво кави цього року.

Кофеїн може бути корисним способом підтримання позитивного настрою протягом дня. Він здатний підвищувати настрій, особливо у перші 2,5 години після пробудження.

Читайте також:

