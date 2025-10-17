Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів

Світові ціни на арабіку зросли на 20% за рік, експерти попереджають, що дешевшати напій у найближчому часі не буде

Світові ціни на каву досягли нового історичного максимуму через посуху в Бразилії, скорочення врожаю в Колумбії та підвищення тарифів на імпорт у США. Середня ціна арабіки у вересні сягнула $2,45 за фунт, а кава робуста подорожчала до $5,609 за тонну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар аналітиків в Forbes.

За даними аналітиків, світові ціни на каву зросли приблизно на 20% у порівнянні з минулим роком. В серпні ціни перебували на найвищому рівні з серпня 2024 року, і експерти попереджають, що дешевшання напою очікувати не варто до кінця 2025 року.

Основними причинами зростання цін експерти називають посуху в Бразилії, зменшення врожаю в Колумбії та підвищення мит на імпорт кави в США. Така ситуація вже вплинула на вартість напоїв у кафе та роздрібних магазинах по всьому світу», – зазначають журналісти Forbes.

Згідно з даними Міжнародної кавової організації, середня ціна арабіки у вересні досягла $2,45 за фунт, а у деяких регіонах Латинської Америки вона зросла ще вище через проблеми з логістикою та збільшення витрат на добрива.

На даний момент 70–80% врожаю арабіки в Бразилії вже продано, а нові угоди укладаються повільно. Бразилія забезпечує майже половину світового врожаю арабіки – високоякісного сорту для смаження та мелених сумішей. Кава робуста, що зазвичай використовується для приготування розчинної кави, здорожчала на 0,9%, досягнувши $5,609 за метричну тонну.

Нагадаємо, що ф'ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку підскочили до двомісячного максимуму через побоювання щодо зниження врожаю в Бразилії – найбільшому виробнику кави у світі. Загальний урожай арабіки та робусти в Бразилії у сезоні 2025–2026 років очікується на рівні 63,9 млн мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж у попередньому році. Аналітики пов’язують зростання цін із кількома періодами холодної погоди та легких заморозків, які можуть негативно вплинути на виробництво кави цього року.

