Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
Земля під загрозою перегріву: ООН закликає до дій
фото: Nasa

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про неминуче перевищення порогу глобального потепління у 1,5°C та закликав прискорити скорочення викидів

Планета вже вступила у фазу стійкого перегріву, а інтенсивність змін клімату залежатиме від темпів скорочення антропогенних викидів, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він підкреслив, що сучасні національні зобов’язання щодо клімату недостатні для уникнення незворотних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Під час виступу у штаб-квартирі Всесвітньої метеорологічної організації в Женеві Гутерріш заявив, що перевищення порогу глобального потепління у 1,5°C є науково неминучим. Він наголосив, що поточні національні зобов’язання охоплюють лише 70% глобальних викидів і передбачають скорочення на 10% до 2035 року, тоді як Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) рекомендує скорочення щонайменше на 60% від рівня 2019 року.

Гутерріш зазначив, що останнє десятиліття стало найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень, а океани рекордно накопичують тепло, що шкодить морським екосистемам. Він закликав держави створити глобальні системи раннього попередження про стихійні лиха та протидіяти грінвошингу – маніпулятивному представленню екологічної відповідальності.

Попри політичні суперечності, зокрема заяву президента США Дональда Трампа про припинення підтримки зеленої енергетики, Гутерріш підкреслив, що відновлювані джерела залишаються найефективнішим інструментом стабілізації клімату. Він закликав країни подати оновлені плани декарбонізації до початку саміту COP30, який пройде з 10 по 21 листопада в Белені, Бразилія.

Нагадаємо, вчені NASA зафіксували, що Земля відбиває менше сонячного світла, особливо в північній півкулі, що свідчить про її поступове потемніння. Основними причинами називають танення льодових і снігових покривів та зменшення аерозольного забруднення. Дослідники підкреслюють, що зміни в південній півкулі частково компенсують втрату відбитого світла, однак глобальний дисбаланс між півкулями вже помітний.

У 2024 році глобальні температури досягли рекордних значень, що свідчить про те, що Земля наближається до перевищення порогу потепління у 1,5°C. Науковці попереджають, що подальше зростання температури може спричинити частіші екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря та зникнення багатьох видів тварин.

Читайте також:

Теги: стихійні лиха земля Антоніу Гутерріш Daily Mail вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
25 жовтня, 19:58
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
24 жовтня, 20:11
Експерти вважають суперінтелект небезпечним
«Хрещені батьки» ШІ виступили за мораторій на суперінтелект
24 жовтня, 15:32
P. Diddy засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення
На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці
24 жовтня, 05:22
Комахи виду Culiseta annulata вперше зафіксовані у природному середовищі Ісландії
У Ісландії вперше оселилися комарі
21 жовтня, 18:51
Інноваційна технологія відкриває шлях до безпечнішого масового виробництва екологічних джерел енергії
Як Китай вирішив проблему шкідливих елементів у сонячних батареях
20 жовтня, 17:30
Стенофіла така ж смачна, як арабіка
Давно забутий сорт кави може стати альтернативою арабіці
11 жовтня, 05:00
Нагороду присуджено за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі
Названо лауреатів Нобелівської премії-2025 з фізики
7 жовтня, 13:07
Найбільше підльодовикове озеро Антарктиди, озеро Восток
«Заморожена бомба»: під льодовиками Антарктиди вчені виявили понад 80 нових озер
1 жовтня, 15:55

Соціум

У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
У Польщі арештовано двох українців за підозрою у шпигунстві
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
Сучасна війна змінилася: НАТО варто повчитися в України, як вести війну – The Independent
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано
Масове отруєння в турецькій лікарні: 60 медиків шпиталізовано
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Чехії різко зросла кількість біженців з України
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США
У Південно-Китайському морі протягом пів години розбилися гелікоптер і винищувач США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua