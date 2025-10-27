Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про неминуче перевищення порогу глобального потепління у 1,5°C та закликав прискорити скорочення викидів

Планета вже вступила у фазу стійкого перегріву, а інтенсивність змін клімату залежатиме від темпів скорочення антропогенних викидів, заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він підкреслив, що сучасні національні зобов’язання щодо клімату недостатні для уникнення незворотних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Під час виступу у штаб-квартирі Всесвітньої метеорологічної організації в Женеві Гутерріш заявив, що перевищення порогу глобального потепління у 1,5°C є науково неминучим. Він наголосив, що поточні національні зобов’язання охоплюють лише 70% глобальних викидів і передбачають скорочення на 10% до 2035 року, тоді як Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) рекомендує скорочення щонайменше на 60% від рівня 2019 року.

Гутерріш зазначив, що останнє десятиліття стало найтеплішим за всю історію інструментальних спостережень, а океани рекордно накопичують тепло, що шкодить морським екосистемам. Він закликав держави створити глобальні системи раннього попередження про стихійні лиха та протидіяти грінвошингу – маніпулятивному представленню екологічної відповідальності.

Попри політичні суперечності, зокрема заяву президента США Дональда Трампа про припинення підтримки зеленої енергетики, Гутерріш підкреслив, що відновлювані джерела залишаються найефективнішим інструментом стабілізації клімату. Він закликав країни подати оновлені плани декарбонізації до початку саміту COP30, який пройде з 10 по 21 листопада в Белені, Бразилія.

Нагадаємо, вчені NASA зафіксували, що Земля відбиває менше сонячного світла, особливо в північній півкулі, що свідчить про її поступове потемніння. Основними причинами називають танення льодових і снігових покривів та зменшення аерозольного забруднення. Дослідники підкреслюють, що зміни в південній півкулі частково компенсують втрату відбитого світла, однак глобальний дисбаланс між півкулями вже помітний.

У 2024 році глобальні температури досягли рекордних значень, що свідчить про те, що Земля наближається до перевищення порогу потепління у 1,5°C. Науковці попереджають, що подальше зростання температури може спричинити частіші екстремальні погодні явища, підвищення рівня моря та зникнення багатьох видів тварин.