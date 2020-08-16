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    У світі

    У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя

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    У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя - У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя
    У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя

    Відвідувачі парку Тіжука і статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро будуть зобов'язані дотримуватися ряду карантинних обмежень

    Знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро і національний парк Тіжука, які були закриті раніше через пандемію коронавірусу, влада Бразилії відкрила для відвідування.

    Про це заявив міністр навколишнього середовища республіки Рікардо Саліса.

    «Сьогодні ми знову відкриваємо парк Тіжука і статую Христа-Спасителя», - заявив чиновник.

    Зазначається, що під час відвідування пам'яток відвідувачі будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски.

    Також влада Ріо-де-Жанейро ввела знижки для городян на відвідування цих туристичних місць.

    За останніми даними, в країні зафіксовано 3 275 520 випадків зараження коронавірусом, загинули 106 523 пацієнти.

    міністр парк влада
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