У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя



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У Бразилії відкрили для відвідування статую Христа-Спасителя

Відвідувачі парку Тіжука і статуї Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро будуть зобов'язані дотримуватися ряду карантинних обмежень

Знамениту статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро і національний парк Тіжука, які були закриті раніше через пандемію коронавірусу, влада Бразилії відкрила для відвідування.

Про це заявив міністр навколишнього середовища республіки Рікардо Саліса.

«Сьогодні ми знову відкриваємо парк Тіжука і статую Христа-Спасителя», - заявив чиновник.

Зазначається, що під час відвідування пам'яток відвідувачі будуть зобов'язані дотримуватися соціальної дистанції і носити захисні маски.

Також влада Ріо-де-Жанейро ввела знижки для городян на відвідування цих туристичних місць.

За останніми даними, в країні зафіксовано 3 275 520 випадків зараження коронавірусом, загинули 106 523 пацієнти.