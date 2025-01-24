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Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм (фото)
Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів
фото: AP

Пориви вітру на всій території Ірландії та в деяких районах Шотландії досягли швидкості 183 км/год

Сьогодні, 24 січня, Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм «Еовін». Унаслідок негоди мільйони людей залишились без світла. Про це повідомляє Associated Press.

Синоптики оголосили надзвичайне погодне попередження на всій території Ірландії та в центральній і південно-західній Шотландії. У ніч на п’ятницю пориви вітру досягли швидкості 183 км/год – це найбільші значення, зафіксовані з часів Другої світової війни.

Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

Перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Ніл закликала населення дотримуватися обережності під час шторму, наголосивши на критичності ситуації.

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Наслідки негоди
фото: AP

За даними Ірландської ради з питань електропостачання, через значні пошкодження інфраструктури понад 700 тис. домогосподарств в Ірландії та майже 100 тис. у Північній Ірландії залишилися без електрики.

За словами експертів, енергія шторму була частково зумовлена системою, яка спровокувала аномальні снігопади в США. Надалі «Еовін» може перетворитися на циклон-бомбу, якщо тиск зменшиться на 24 мілібари протягом доби.

На думку вчених, вплив зміни клімату на ці шторми важко оцінити, але загалом потепління робить подібні стихійні лиха більш частими та руйнівними. Як зазначає професорка Хейлі Фаулер з Університету Ньюкасла, «з потеплінням можна очікувати, що ці шторми стануть ще інтенсивнішими».

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України буде хмарно. Вдень в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

На Київщині теж буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

До слова, 25 січня вночі та вранці в Києві та області очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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Теги: прогноз погоди Шотландія шторм Ірландія погода негода вітер

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