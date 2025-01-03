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Сильні снігопади і зливи: негода ризикує паралізувати Британію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сильні снігопади і зливи: негода ризикує паралізувати Британію
Більшу частину Британії замітатиме снігом
фото із відкритих джерел

Снігопади з суботи до понеділка триватимуть на більшій частині Англії

В одних районах дощі та повені, в інших – снігопади та ожеледиця. У перші дні нового року Велику Британію накрила негода. Про це пише Euronews.

Метеорологи випустили триденне попередження через погодну небезпеку в Британії. На півночі країни різко похолоднішало. Через зледеніння залізничного полотна та снігопадів у деяких регіонах у дорозі затримуються поїзди, закрито проїзд автотрасами.

У Північній Англії випало від 5 до 30 см снігу. Синоптики очікують снігопади з суботи до понеділка на більшій частині Англії, півдні Шотландії та всьому Уельсі. Влада попереджає про перебої в транспортному сполученні та можливі відключення електроенергії. А в інших районах країни усі ці дні лили дощі. Місцеві річки виходять із берегів. Попередження про можливу повінь отримали понад 100 населених пунктів.

На околицях Манчестера, де випала місячна норма опадів, вода вже піднялася до дахів автомобілів, довелося евакуювати мешканців кількох підтоплених будинків.

Нагадаємо, через негоду у Шотландії скасували новорічні урочистості.

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Теги: повінь відключення Велика Британія снігопад негода влада

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