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    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів

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    До лікарень госпіталізували від 20 до 25 людей - У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
    До лікарень госпіталізували від 20 до 25 людей
    фото: ru2ch_news

    Деяких мешканців потрібно було рятувати з балконів, інші залишали квартири, спускаючись по саморобним мотузкам із простирадл

    У вівторок, 28 вересня, у шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух у багатоповерховому житловому будинку. Як повідомляє Sveriges Radio, інцидент стався в центральній частині міста в районі Овре Хусаргатан.

    Зазначається, що після вибуху в будівлі виникла пожежа.

    З будівлі евакуювали близько 200 людей. До лікарень госпіталізували від 20 до 25 постраждалих. Як мінімум троє осіб у віці від 60 до 80 років отримали серйозні травми.

    Наразі причина вибуху невідома.

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    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів

    Як пише Aftonbladet, осередки займання знаходяться відразу в декількох будівлях.

    За словами пожежників, деяких мешканців потрібно було рятувати з балконів, інші залишали квартири, спускаючись по саморобним мотузкам із простирадл.

    До слова, на Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї.

    Теги: Швеція пожежа вибух будинок
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    У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів