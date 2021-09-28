У будинку в Швеції прогримів потужний вибух: людей знімали з балконів
Деяких мешканців потрібно було рятувати з балконів, інші залишали квартири, спускаючись по саморобним мотузкам із простирадл
У вівторок, 28 вересня, у шведському місті Гетеборг прогримів потужний вибух у багатоповерховому житловому будинку. Як повідомляє Sveriges Radio, інцидент стався в центральній частині міста в районі Овре Хусаргатан.
Зазначається, що після вибуху в будівлі виникла пожежа.
З будівлі евакуювали близько 200 людей. До лікарень госпіталізували від 20 до 25 постраждалих. Як мінімум троє осіб у віці від 60 до 80 років отримали серйозні травми.
Наразі причина вибуху невідома.
Як пише Aftonbladet, осередки займання знаходяться відразу в декількох будівлях.
За словами пожежників, деяких мешканців потрібно було рятувати з балконів, інші залишали квартири, спускаючись по саморобним мотузкам із простирадл.
До слова, на Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї.