«Спалив Москву». Український чемпіон спровокував істерику в Держдумі

Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем

У Держдумі РФ назвали пост українського важкоатлета Чумака в Instagram «політичним демаршем»

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свіщев прокоментував пост українського важкоатлета Дмитра Чумака в Instagram з віршами щодо Москви, повідомляють російські ЗМІ.

За словами, Свіщева, він любить Україну та українців, але «в сім'ї не без виродка», і це «політичний демарш з боку українського спортсмена».

Він додав, що Чумака «до цього ніхто не знав і знати не хотів», а зараз нібито він став «борцем за справедливість на національний манер».

Нагадаємо, український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ). Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»: