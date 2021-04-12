«Спалив Москву». Український чемпіон спровокував істерику в Держдумі
У Держдумі РФ назвали пост українського важкоатлета Чумака в Instagram «політичним демаршем»
Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свіщев прокоментував пост українського важкоатлета Дмитра Чумака в Instagram з віршами щодо Москви, повідомляють російські ЗМІ.
За словами, Свіщева, він любить Україну та українців, але «в сім'ї не без виродка», і це «політичний демарш з боку українського спортсмена».
Він додав, що Чумака «до цього ніхто не знав і знати не хотів», а зараз нібито він став «борцем за справедливість на національний манер».
Нагадаємо, український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ). Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»:
«Вчора приснився сон прекрасний -
Москва згоріла повністю.
Пожежа на площі на Червоній,
І тліє колишній Виборчком.
Ніхто не вижив – все згоріло,
Всі Pussy, Путін і Собчак,
І біля стіни кремлівської ялинки
Горіли ох**нно так.
Москва, за ким дзвонять твої дзвони?
Москва, почому твої золоті куполи?».
Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.
Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.