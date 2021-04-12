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    «Спалив Москву». Український чемпіон спровокував істерику в Держдумі

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    Чумак,&nbsp;який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві,&nbsp;опублікував в своєму&nbsp;Instagram&nbsp;фотоколаж з палаючим Кремлем - «Спалив Москву». Український чемпіон спровокував істерику в Держдумі
    Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем
    Скріншот: dmitryichumak/Instagram

    У Держдумі РФ назвали пост українського важкоатлета Чумака в Instagram «політичним демаршем»

    Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свіщев прокоментував пост українського важкоатлета Дмитра Чумака в Instagram з віршами щодо Москви, повідомляють російські ЗМІ.

    За словами, Свіщева, він любить Україну та українців, але «в сім'ї не без виродка», і це «політичний демарш з боку українського спортсмена».

    Він додав, що Чумака «до цього ніхто не знав і знати не хотів», а зараз нібито він став «борцем за справедливість на національний манер».

    Нагадаємо, український важкоатлет Дмитро Чумак, який виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Москві, опублікував в своєму Instagram фотоколаж з палаючим Кремлем (резиденція президента РФ). Також він процитував композицію групи «Ленінград» під назвою «Москва»:

    «Вчора приснився сон прекрасний -
    Москва згоріла повністю.
    Пожежа на площі на Червоній,
    І тліє колишній Виборчком.

    Ніхто не вижив – все згоріло,
    Всі Pussy, Путін і Собчак,
    І біля стіни кремлівської ялинки
    Горіли ох**нно так.

    Москва, за ким дзвонять твої дзвони?
    Москва, почому твої золоті куполи?».

    Дмитро став триразовим чемпіоном Європи. Раніше уродженцю Скадовська корилась вершина в Спліті-2017 і Батумі-2019.

    Завдяки цій перемозі Україна очолила медальний рейтинг як за «великими» нагородами (4 «золота» і 1 «бронза»), так і в сумі (10 золотих медалей і 4 бронзових). Додамо, що чемпіонат Європи завершиться в неділю, 11 квітня.

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    Теги: Росія Дмитро Чумак Україна
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