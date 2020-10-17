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    У світі

    У світі зареєстрували понад 39 мільйонів випадків коронавірусу

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    <p>В Європі лідерами антирейтингу з кількості нових випадків&nbsp;Covid-19&nbsp;є Франція, Велика Британія, Росія</p> - У світі зареєстрували понад 39 мільйонів випадків коронавірусу

    В Європі лідерами антирейтингу з кількості нових випадків Covid-19 є Франція, Велика Британія, Росія

    Лідером регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія

    Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання.

    Про це свідчать дані Worldometer.

    За нову добу у світі виявили 412 904 випадків зараження коронавірусом. Понад шість тисяч пацієнтів померло.

    В Європі лідерами антирейтингу з кількості нових випадків Covid-19 є Франція, Велика Британія, Росія.

    Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Це на 930 випадків більше, ніж днем раніше (5062). 

    Одужали за минулу добу – 2269 людей (у попередній день 951), померли 106 осіб (у попередній день 73).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину

    До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

    епідемія карантин коронавірус
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