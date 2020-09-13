Разумков розкрив свою зарплату на посаді спікера Ради



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Дмитро Разумков розкрив на посаді спікера Ради отримує 52 тис грн зарплати

Разумков запевнив, що не отримує до зарплати жодних премій та надбавок

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що фактично його заробітна плата наразі становить близько 40 тисяч гривень.

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу NewsOne, відповідаючи на питання журналіста.

«Зарплата спікера, якщо не помиляюсь, 52 тисячі. Так званими, «грязними». Фактично, на руки виходить близько 40 тисяч гривень… Премій немає. Є ще видатки на депутатську діяльність, але це трохи інше. І додаткових премій, надбавок, цього немає», - зазначив Разумков.

У січні Разумков повідомив, що в цьому році нардепи отримують «брудними» 42 тисячі гривень. Від цієї суми слід відняти податки - минулого року це були мінус 3 тисячі гривень.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков оцінив можливість розпуску парламенту 9–го скликання. Він вважає, що сьогоднішнє скликання Ради допрацює до кінця своєї каденції.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що станом на 31 серпня на коронавірус захворіли 23 нардепи і сім працівників апарату.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що виборчий процес в Україні стартує вже з 5 вересня 2020 року.