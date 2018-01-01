У Чехії стартував другий тур президентських виборів

За президентське крісло поборються Мілош Земан та Їржі Драгош

Сьогодні, 26 січня, у Чехії стартував другий тур виборів президента. Протягом двох днів голосування (26 і 27 січня) виборці мають визначитися з підтримкою між двома кандидатами: чинним президентом Мілошем Земаном і вченим Їржі Драгошем, колишнім головою Академії наук Чехії, а нині головою Чеського товариства хімічної інженерії. Букмекери



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За президентське крісло поборються Мілош Земан та Їржі Драгош

Сьогодні, 26 січня, у Чехії стартував другий тур виборів президента. Протягом двох днів голосування (26 і 27 січня) виборці мають визначитися з підтримкою між двома кандидатами: чинним президентом Мілошем Земаном і вченим Їржі Драгошем, колишнім головою Академії наук Чехії, а нині головою Чеського товариства хімічної інженерії.

Букмекери проаналізували шанси Мілоша Земана та Їржі Драгоша на перемогу.

За інформацією «Главкома», букмекери не можуть одночасно назвати беззаперечного фаворита перегонів.

Зокрема, коефіцієнт на перемогу Їржі Драгоша в букмекерській конторі Paddy Power становить 1.8. Імовірність ж успіху Мілоша Земана оцінюють коефіцієнтом 1.83. Це говорить про те, що аналітики віддають зовсім невелику перевагу саме «антиземанівському» кандидату Драгошу, але однозначно назвати фаворита перегонів вони не можуть.

Мілош Земан — політик-популіст, скептично налаштований щодо Євросоюзу та лояльний до Росії. Він налаштований проти мігрантів з мусульманських країн та обстоює традиційні цінності. Крім цього, Земан виступає за зняття санкцій із Росії та визнання Криму російським. Саме тому оглядачі інколи називають його «другом Путіна».

Їржі Драгош — «антиземанівський» кандидат. Фізико-хімік та науковець, до цього він не мав жодного стосунку до політики. На пост президента вирішив балотуватись торік як незалежний кандидат.

Нагадаємо, у першому турі перше місце на виборах президента Чехії зайняв чинний лідер країни Мілош Земан. Він набрав 38,6%.

Друге місце посів колишній голова академії наук країни Їржі Драгош — у нього 26,6%.



