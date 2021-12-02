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    У Данії 27 людей залишилися вечеряти та ночувати в IKEA через негоду

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    Клієнти та співробітники змушені залишатися на ніч в Ikea в Ольборзі через погоду - У Данії 27 людей залишилися вечеряти та ночувати в IKEA через негоду
    Клієнти та співробітники змушені залишатися на ніч в Ikea в Ольборзі через погоду
    фото: Depositphotos

    Менеджер заявив, що за 16 років роботи в Ikea ніколи не брав участі у подібному

    Снігова погода призвела до того, що шість покупців та 21 співробітник змушені провести ніч в універмазі Ikea в Ольборзі. Про це повідомляє Данське радіо.

    «Готуємось до приємного вечора у їдальні для персоналу разом із шістьма нашими клієнтами. Потім ми плануємо відкрити виставкову зону, щоб ми могли спати на диванах або знайти собі інше місце для ночівлі», – сказав норвезькій газеті Dagbladet менеджер з маркетингу Пітер Елмос.

    Магазин робить все можливе для затишку клієнтів і продавців, що залишилися: людям запропонують настільні ігри, тістечка, каву, а також пиво. Як зазначив Елмос, ті, хто залишився в магазині, «перебувають у хорошому настрої».

    Менеджер також заявив, що за 16 років роботи в Ikea ніколи не брав участі у подібному.

    Теги: магазин IKEA пиво
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    У Данії 27 людей залишилися вечеряти та ночувати в IKEA через негоду