У Данії на телемарафоні зберуть кошти для захисту лісів



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Ініціатори сподіваються зібрати 20 млн крон

У Данії в суботу відбудеться масштабний телемарафон зі збирання коштів, частину яких спрямують на захист тропічних лісів. Про це інформує The Guardian.

«Мешканці Данії зможуть «посадити дерева», не сходячи з власної канапи, взявши участь у першому у світі телемарафоні зі збирання коштів на захист лісів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, національна данська телекомпанія TV2 протягом двох з половиною годин у суботу проводитиме акцію «Данія садить дерева».

За словами організатора заходу Мартіна Сундстрема, ініціатори сподіваються зібрати 20 млн крон (29,57 млн доларів США). Кошти хочуть передати Данському товариству охорони природи, щоб висадити 1 млн дерев, тоді як 10% зібраних коштів піде на потреби WWF, щоб допомогти врятувати тропічні ліси.

Одне з перших дерев висадить голова уряду Данії Метте Фредеріксен у заповідному лісі Гізелфельд Клостерс Скоув (Gisselfeld Klosters Skove).

Джерело: Укрінформ