У Данії пройшла акція на підтримку України (фото)

У багатьох містах Європи замайоріли синьо-жовті прапори

Українці у Йоріну в Данії вийшли на мітинг у річницю повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це передає кореспондент «Главкому».

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Люди запалювали факели та мали синьо-жовті атрибути. Дехто тримав плакати з надписом «Я сумую за своїм домом» та «Зупиніть війну».

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«Главком»

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року російські окупаційні війська атакували українські міста. Українці розбудили ракетні удари по всій країні, а потім наземні війська ворога пішли в наступ. Зокрема, Білорусь представила себе як плацдарм для російських військових, які намагалися прорватися та зайняти північні області України. Внаслідок цього Білорусь отримала свій санкційний пакет. Проте через рік вони так і не наважилися на пряму участь у війні в Україні.

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Сьогодні у всьому світі відбуваються велелюдні протести. До них мають долучаються як іноземці, так і українці, що нині вимушено опинилися за кордоном. Окремі акції у європейських столицях відбулися напередодні, у багатьох містах замайоріли синьо-жовті прапори.