У Держдепі США здивуються, якщо Росія не отримає нових санкції
- Сьогодні, 10:32
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Адміністрацію Трампа критикували за зволікання із введенням у дію нового «санкційного» закону
Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що дуже здивувалася б, якби Америка не запровадили нові санкції проти Росії згідно з законом, який набув чинності в кінці січня. Про це повідомляє агентство Reuters.
«Як ви знаєте, ми не робимо прогнозів щодо санкцій, але я була б дуже здивована, якби санкції не були в майбутньому запроваджені», - заявила Науерт.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році.