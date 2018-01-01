У Держдепі США здивуються, якщо Росія не отримає нових санкції

Адміністрацію Трампа критикували за зволікання із введенням у дію нового «санкційного» закону

Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що дуже здивувалася б, якби Америка не запровадили нові санкції проти Росії згідно з законом, який набув чинності в кінці січня. Про це повідомляє агентство Reuters. «Як ви знаєте, ми не робимо прогнозів щодо санкцій, але я була б дуже здивована, якби санкції не були в майбутньому



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Адміністрацію Трампа критикували за зволікання із введенням у дію нового «санкційного» закону

Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що дуже здивувалася б, якби Америка не запровадили нові санкції проти Росії згідно з законом, який набув чинності в кінці січня. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Як ви знаєте, ми не робимо прогнозів щодо санкцій, але я була б дуже здивована, якби санкції не були в майбутньому запроваджені», - заявила Науерт.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році.