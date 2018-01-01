  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У Держдепі США здивуються, якщо Росія не отримає нових санкції

    Адміністрацію Трампа критикували за зволікання із введенням у дію нового «санкційного» закону
    Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що дуже здивувалася б, якби Америка не запровадили нові санкції проти Росії згідно з законом, який набув чинності в кінці січня. Про це повідомляє агентство Reuters. «Як ви знаєте, ми не робимо прогнозів щодо санкцій, але я була б дуже здивована, якби санкції не були в майбутньому
    • Сьогодні, 10:32
    • Розсилка

    Адміністрацію Трампа критикували за зволікання із введенням у дію нового «санкційного» закону

    Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт заявила, що дуже здивувалася б, якби Америка не запровадили нові санкції проти Росії згідно з законом, який набув чинності в кінці січня. Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Як ви знаєте, ми не робимо прогнозів щодо санкцій, але я була б дуже здивована, якби санкції не були в майбутньому запроваджені», - заявила Науерт.

    Нагадаємо, раніше міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори в США в 2016 році.

    Росія США міністр вибори санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ