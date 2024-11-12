У «ДНР» вісьмох військових ЗСУ засудили до 17 років ув’язнення

Військових звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022

Верховний суд «ДНР» засудив до позбавлення волі від 15 до 17 років вісьмох українських військовослужбовців. Про це повідомив слідчий комітет Росії.

Там зазначили, що ці військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Їх звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022. року.

Військовослужбовцям інкримінують нібито пошкодження газорозподільної та помпової станцій, що призвело до значних матеріальних збитків та ушкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Суд псевдореспубліки визнав українських військових винними у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» та «умисному пошкодженні майна» .

У списку засуджених опинилися:

Денис Сівець;

Юрій Галацький;

Леонід Булава;

Ігор Жаренко;

Семен Беляк;

Ярослав Божков;

Павло Бей;

Віталій Кириленко.

Нагадаємо, російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка, до 24 років колонії. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

А раніше у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.