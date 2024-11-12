У «ДНР» вісьмох військових ЗСУ засудили до 17 років ув’язнення
Військових звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022
Верховний суд «ДНР» засудив до позбавлення волі від 15 до 17 років вісьмох українських військовослужбовців. Про це повідомив слідчий комітет Росії.
Там зазначили, що ці військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ. Їх звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022. року.
Військовослужбовцям інкримінують нібито пошкодження газорозподільної та помпової станцій, що призвело до значних матеріальних збитків та ушкодження об’єктів критичної інфраструктури.
Суд псевдореспубліки визнав українських військових винними у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» та «умисному пошкодженні майна» .
У списку засуджених опинилися:
- Денис Сівець;
- Юрій Галацький;
- Леонід Булава;
- Ігор Жаренко;
- Семен Беляк;
- Ярослав Божков;
- Павло Бей;
- Віталій Кириленко.
Нагадаємо, російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка, до 24 років колонії. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.
А раніше у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.
До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.
Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.
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