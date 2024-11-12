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У «ДНР» вісьмох військових ЗСУ засудили до 17 років ув’язнення

Ірина Бура
glavcom.ua
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У «ДНР» вісьмох військових ЗСУ засудили до 17 років ув’язнення
скріншот з відео

Військових звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022

Верховний суд «ДНР» засудив до позбавлення волі від 15 до 17 років вісьмох українських військовослужбовців. Про це повідомив слідчий комітет Росії.

Там зазначили, що ці військові служили мінометниками у складі 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.  Їх звинуватили в обстрілі інфраструктури Маріуполя в березні-квітні 2022. року. 

Військовослужбовцям інкримінують нібито пошкодження газорозподільної та помпової станцій, що призвело до значних матеріальних збитків та ушкодження об’єктів критичної інфраструктури.

Суд псевдореспубліки визнав українських військових винними у «жорстокому поводженні з цивільним населенням» та «умисному пошкодженні майна» .

У списку засуджених опинилися:

  • Денис Сівець;
  • Юрій Галацький;
  • Леонід Булава;
  • Ігор Жаренко;
  • Семен Беляк;
  • Ярослав Божков;
  • Павло Бей;
  • Віталій Кириленко.

Нагадаємо, російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка, до 24 років колонії. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя. 

А раніше у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення.

До того ж у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також так званий суд «ДНР» засудив трьох українських військових за надуманими статтями.

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Теги: Маріуполь росія суд «ДНР» ЗСУ військові відео

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