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У Росії під час масових заворушень біля Челябінська затримано десятки людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Росії під час масових заворушень біля Челябінська затримано десятки людей
У російському місті Коркіно, пройшли масові заворушення на етнічному грунті, затримано десятки людей
скриншот відео

Заворушення у Коркіно розпочалися після вбивства місцевої жительки, яка працювала в таксі

У російському місті Коркіно, що за 35 км від Челябінська, відбулися масові заворушення на етнічному грунті, десятки людей були затримані. Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Як зазначається, заворушення розпочалися після вбивства місцевої жительки, яка працювала в таксі. Її тіло з ножовими пораненнями знайшли в автомобілі.

Жителі Коркіно, переконані, що винними у злочині є двоє приїжджих ромів, ввечері 24 жовтня зібралися біля будинку, який належить представникам ромської діаспори. За даними місцевих Телеграм-каналів і очевидців, будинок закидали камінням і пляшками з займистою сумішшю.

На місце приїхали працівники спецпідрозділів, які оточили будинок і відтіснили натовп.

Після цього розрізнені групи осіб розійшлися містом та підпалили ще два будинки, а також кілька автомобілів, які, за їхньою інформацією, належали ромам.

Губернатор регіону Олексій Текслер заявив, що двоє його заступників та підрозділи сил спеціального призначення Росгвардії поїхали у Коркіно.

Місцеве видання 74.ru повідомило, що представники ромської діаспори масово виїжджали до сусіднього міста Єманжелінська. Щонайменше 30 осіб, які брали участь у погромах, були доправлені до поліцейських відділків. Місцеві мешканці також підходили до відділків поліції для підтримки затриманих.

ЗМІ повідомляють також про затримання одного з підозрюваних в убивстві жінки – 17-річного підлітка. Водночас у регіональному управлінні Слідчого комітету РФ заявили, що причетність підлітка до злочину ще не підтверджена.

нагадаємо, українська розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України. Про це повідомила пресслужба ГУР МО.  Так, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема – спецслужб.

Теги: росія погроми протест

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