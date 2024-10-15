Індія знайшла заміну російському вугіллю

Російська вугільна галузь вступає у найважчу кризу за останні 30 років, констатував незалежний експерт у галузі енергетики

Індія за підсумками січня-вересня поточного року купила в Росії 6,1 млн тонн енергетичного вугілля, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це негативно позначиться на економіці РФ, адже Індія є одним з найбільший покупець російського вугілля. Про це свідчать дані індійського агентства Bigmint, повідомляє The Moscow Times.

При цьому загалом Індія наростила обсяг імпорту вугілля на 12% рік до року – до 137,8 млн тонн. Основними постачальниками палива до країни стали Індонезія, ПАР та США. Росія спустилась на четверте місце.

Тож частка Росії в імпорті енергетичного вугілля до Індії знизилася до 3% у фізичному вираженні, тоді як у січні-вересні 2023 року вона становила близько 7%.

Після введення ембарго на постачання вугілля до ЄС в серпні 2022 року вугільники РФ почали активно експортувати продукцію до Китаю та Індії. Так, у 2023 році Китай закупив у РФ 100,9 млн тонн вугілля (+50 до показника 2022 року), а Індія – 26 млн тонн (+31%). На Індію припало 12% всього російського експорту вугілля.

Однак повністю компенсувати наслідки ембарго не вдалось. За даними Міненерго РФ, у 2023 році експорт енергетичного та коксівного вугілля сумарно знизився приблизно на 4% рік до року і склав 212,5 млн тонн.

Видання припускає, що за підсумками 2024 року експорт російського вугілля в Індію може знизитися до 18-20 млн тонн, або на 23-31% рік до року. Хоча питання не лише в ембарго, а й в труднощах з логістикою, світовій пропозиції та ін.



На тлі проблем з експортом російські вугільні компанії скорочують видобуток – у липні, за даними Росстату, він упав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг – 31,5 млн тонн – став найнижчим із пандемії коронавірусу 2020 року. Щодо піків, показаних у грудні 2022 року, вугільні компанії втратили близько 12 млн тонн щомісячного видобутку, або 27%.

Російська вугільна галузь вступає у найважчу кризу за останні 30 років, констатував незалежний експерт у галузі енергетики Максим Іванов.

Нагадаємо, компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) відмовилась купувати вугілля в Росії. Про це повідомляє пресслужба компанії. Один із двох найбільших імпортерів вугілля в Тайвані, TCC оголосив про повне припинення співпраці з російськими вугільниками. Компанія, яка закуповувала паливо у РФ для своєї електростанції Хопінг, ухвалила рішення відмовитися від нових контрактів із вересня 2024 року. Остання партія вугілля прибуде до Тайваню в жовтні.

До слова, «Велика сімка» планує підписати угоду про припинення використання вугілля для виробництва електроенергії до 2035 року.