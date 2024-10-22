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Зеленський про вступ Північної Кореї у війну: Ми б’ємо у дзвони

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Зеленський про вступ Північної Кореї у війну: Ми б’ємо у дзвони
Зеленський: «Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт…»
фото: Офіс президента

Глава держави прокоментував перекидання підрозділів армії Північної Кореї до Росії

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Північна Корея погодилася надати Путіну свої війська. «Я думаю, через гроші. Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт…», – зазначив глава держави у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За даними Зеленського, українська розвідка і раніше фіксувала присутність військових цієї країни на окупованих територіях. «Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент», – уточнив президент.

При цьому Зеленський вважає, що Росія в цій ситуації орієнтується на реакцію Китаю на її провокації: «Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо у дзвони, тому що ми знаємо, що для нас це ризики».

Глава держави відзначає: Південна Корея також володіє даними про те, що КНДР допомагає росіянам і снарядами, і зброєю, і військовими. «У нас нормальний діалог з ними (Південною Кореєю, – «Главком»). У принципі, вони нас підтримують», –уточнив президент.

До слова, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. Згодом Північна Корея «відкинула звинувачення» з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці».

The Guardian пише, що Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. 

Зазначимо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявляв, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють із Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. За його словами, бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Теги: Північна Корея військові Владимир Зеленский

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