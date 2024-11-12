Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року

На фронті протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України три ракетні та 64 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 793 дрони-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 185 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку було ліквідовано 180 окупантів, поранено – 153.

На Харківському напрямку

Ворог вісім разів без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. На Козачу Лопань ворог скинув дві авіабомби.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 10 разів проводив наступальні штурми поблизу Греківки, Невського, Тернів, Новомихайлівки та Серебрянки на Лиманському напрямку. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Зарічне, Лиман та Ямполівка.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Тернів, Новомихайлівки та Серебрянків.

фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

ЗСУ зупинили три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру.

фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти чотири рази штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку

Росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Чотири атаки досі тривають. Наші воїни ліквідували 119 та поранили 153 окупанти. Знищено один танк, шість бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли та один міномет росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку відбулося 49 бойових зіткнень. Терористи, за підтримки авіації, намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки, Кремінної Балки, Сонцівки, Зорі та Курахового. 16 боєзіткнень триває дотепер.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Українські захисники відбили вісім ворожих атак в районах Трудового, Макарівки, Новодарівки та Рівнополя. Дотепер точаться чотири бої.

мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Росіяни п‘ять разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

мапа: deepstatemap

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначив воїнів 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 126-ту окрему бригаду територіальної оборони, 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 425 окремий штурмовий батальйон, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 991-й день повномасштабної війни в Україні.