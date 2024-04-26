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У фінському місті на кордоні з РФ вандали зрізали прапор України

Ірина Міллер
glavcom.ua
У фінському місті на кордоні з РФ вандали зрізали прапор України
Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків
фото Tanja Heimonen / Yle

Міська влада Лаппеєнранти звернулася до поліції 

Український прапор, що майорів перед мерією фінсько міста Лаппеєнранта, за останній тиждень двічі зазнав вандалізму. Про  це повідомляє Yle.

Невідомі обрізали мотузки, на яких тримався прапор, після чого він опинився на землі. Вдруге вже було відрізано мотузки на сусідніх флагштоках, щоб прапор не можна було повісити і туди.

Після цього міська влада звернулася до поліції. Наразі прапор знятий на час ремонту флагштоків.

«Український прапор буде повернуто на флагшток, як тільки це стане можливим», – пообіцяв мер міста Туомо Саллінен.

Лаппеенранта – місто та муніципалітет у Фінляндії, у губернії Східна Фінляндія. Є  адміністративним, економічним та культурним центром провінції Південна Карелія. Розташований в західній частині історичної провінції Карелія, на південному березі озера Сайма, поблизу російсько-фінського кордону.

Як повідомлялося раніше, встановлення у лютому 2024 року українського прапора у селі Кринки, яке знаходиться на лівому березі Херсонської області, важливе як для бійців ЗСУ, так і для мирного населення. Про це заявила спікерка Сил оборони «Півдня» України Наталію Гуменюк.

«Встановлення українського прапора в Кринках – це жест у відповідь на виклики, які створює в інформаційному суспільстві ворожа пропаганда», – зазначила Гуменюк.

За словами речниці, росіяни намагаються переконати населення в окупації, що їх покинули, а українських захисників вибито з позицій. Але всі побачили, що на лівому березі Херсонської області є український прапор та бійці Сил оборони.

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Гуменюк наголосила, що українські воїни продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра та працюють над його розширенням.

«Встановлення прапора у Кринках потрібно було нашим бійцям, щоб усвідомити, що нас звідти не вибити. А також мирному населенню лівого берега, щоб вони відчували, що Україна поряд», – пояснила речник Сил оборони півдня.

До слова, у Москві, на Красній площі було затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет. За повідомленням російського правозахисного медіапроєкту ОВД-Инфо, її звуть Олена Кожевнікова. Жінка вийшла на площу, загорнувшись у прапор України.

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Російські ЗМІ пишуть, що Кожевнікова не висувала жодних вимог, вона лише ходила площею, накинувши прапор на плечі.

Кожевнікову доставили до відділу поліції районом Китай-місто. До неї виїхав адвокат від ОВД-Инфо. За годину адвокат повідомив, що жінку відпустили з відділу. Їй вручено протоколи за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Теги: влада прапор Фінляндія прапор України

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