Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами

Заходи, які Фінляндія вживає щодо російських мігрантів мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями

Фінляндія готується на законодавчому рівні зупинити приплив мігрантів із Росії

Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Reuters.

«Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС», – сказав глава уряду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

«Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки», – сказала вона.

Прем’єр додала, що заходи, яких вживають щодо мігрантів із Росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями.

Зазначимо, кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 млн у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо.

Як повідомлялося, фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією поки що залишаться закритими.

До слова, безпека людей в Європі і Північній Америці під загрозою через дії Росії, яка намагається використати вразливі місця підводної інфраструктури, застосовуючи тактику гібридної війни.