Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами
Заходи, які Фінляндія вживає щодо російських мігрантів мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями
фото з відкритих джерел

Фінляндія готується на законодавчому рівні зупинити приплив мігрантів із Росії

Європейський Союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Reuters.

«Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС», – сказав глава уряду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

«Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки», – сказала вона.

Прем’єр додала, що заходи, яких вживають щодо мігрантів із Росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями.

Зазначимо, кількість заявок на отримання притулку у країнах ЄС зросла на 18% – до 1,14 млн у 2023 році, що є найвищим показником з часів міграційної кризи 2015-2016 років. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін погрожував розмістити на кордоні з Фінляндією війська, проте наразі їх недостатньо.

Як повідомлялося, фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією поки що залишаться закритими.

До слова, безпека людей в Європі і Північній Америці під загрозою через дії Росії, яка намагається використати вразливі місця підводної інфраструктури, застосовуючи тактику гібридної війни.

Читайте також: Росія знову погрожує ядерною зброєю фінам, які вступили у НАТО
Теги: Фінляндія мігранти росія трудові мігранти Європейський союз кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС планує розширити список осіб і організацій, чиї активи мають бути заморожені
Євросоюз розширить покарання за обхід санкцій проти Росії – ЗМІ
Сьогодні, 15:34
Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
Сьогодні, 02:34
Генерал Річард Берронс бачить «серйозний ризик» української поразки у 2024 році
Росія може перемогти у війні цьогоріч, зламавши волю українців до продовження боротьби – BBC
17 квiтня, 02:33
Адміністрація Байдена втратила надію?
Схоже, що американці і росіяни активно торгуються
11 квiтня, 06:45
Крістофер Каволі застеріг, що без подальшої американської підтримки в Україні «досить швидко» закінчаться артилерійські снаряди
Генерал США попередив, що найближчими тижнями Росія матиме перевагу в артилерії
11 квiтня, 00:55
Україні потрібно більше зброї, щоб стримати наступ росіян
Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою
6 квiтня, 21:00
Пані посол наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення
Обстріл Запоріжжя: посол США відреагувала на ракетний удар РФ
5 квiтня, 21:36
Буданов не виключає, що Кремль допустив скоєння теракту, бо недооцінив масштабів того, що станеться
РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов
27 березня, 22:01
Адмірал Роб Бауер під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму
Чи застосує Росія ядерну зброю? Адмірал НАТО дав прогноз
21 березня, 15:10

Політика

Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами
Фінляндія звернулася до ЄС через проблеми з росіянами
Хакери Китаю готуються зруйнувати критичну інфраструктуру США – директор ФБР
Хакери Китаю готуються зруйнувати критичну інфраструктуру США – директор ФБР
Швейцарія планує фінансово підтримувати Україну понад десятиліття
Швейцарія планує фінансово підтримувати Україну понад десятиліття
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
Туск прокоментував затримання поляка, який готував замах на Зеленського
Туск прокоментував затримання поляка, який готував замах на Зеленського
Польща піднімала в небо винищувачі під час нічної атаки РФ
Польща піднімала в небо винищувачі під час нічної атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Повний перелік
39K
Кремль відреагував на надання допомоги Україні від США
35K
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
35K
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну
32K
«Точно не візьмуть в ЄС». Гетманцев розповів, де держава довела ситуацію до катастрофи
22K
Ані Лорак відмовилася співати патріотичні пісні на слова свого батька

Новини

Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Сьогодні, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Сьогодні, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Сьогодні, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Сьогодні, 08:36
У Києві попрощалися з Дмитром Капрановим (фото)
Вчора, 17:30
Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
17 квiтня, 18:13

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua