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    У світі

    У Фінляндії стався напад на міністра закордонних справ

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    У Фінляндії стався напад на міністра закордонних справ
    Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

    «Солдат Одіна» накинувся на Тімо Сойні на фермерській ярмарку

    Чоловік намагався напасти на міністра закордонних справ Тімо Сойні на фермерському ринку в Корсо, Вантаа У Фінляндії. Про це пише Yle.

    Охоронці скрутили нападника, одягненого в куртку, прикрашену нашивками екстремістської організації Soldiers of Odin.

    Після інциденту Сойні продовжив спілкування з виборцями.

    Сьогодні на фермерському ринку представники відразу декількох партій зустрічаються з електоратом напередодні виборів.

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