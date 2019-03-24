У Фінляндії стався напад на міністра закордонних справ
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Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
«Солдат Одіна» накинувся на Тімо Сойні на фермерській ярмарку
Чоловік намагався напасти на міністра закордонних справ Тімо Сойні на фермерському ринку в Корсо, Вантаа У Фінляндії. Про це пише Yle.
Охоронці скрутили нападника, одягненого в куртку, прикрашену нашивками екстремістської організації Soldiers of Odin.
Після інциденту Сойні продовжив спілкування з виборцями.
Сьогодні на фермерському ринку представники відразу декількох партій зустрічаються з електоратом напередодні виборів.