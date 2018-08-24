  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали

    • Розсилка
    У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали

    Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма

    У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п’ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 20 дістали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма, внаслідок чого він втратив можливість керувати транспортним засобом.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали
    У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали
    У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали


    Також у повідомленні йдеться, що двоє з постраждалих серйозно травмовані, інші пасажири отримали незначні ушкодження. Їх доправили у лікарню Куопіо.

    Читайте також
    ДТП Фінляндія водій транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ