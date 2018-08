У Фінляндії з мосту впав автобус: загинули чотири людини, ще 20 постраждали

Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма

У Куопіо в центральній частині Фінляндії автобус з пасажирами зіткнувся з п’ятьма автомобілями і впав з мосту на залізничні колії, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 20 дістали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Водій автобусу розповів поліцейським, що в нього відмовили гальма, внаслідок чого він втратив можливість керувати транспортним засобом.

DEVELOPING. Finland: At least four killed in bus crash in #Kuopio. At least 20 in hospital. Bus crashed onto raiload tracks from bridgehttps://t.co/oLCf3KE6xL