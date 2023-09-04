У Москві на Красній площі затримано активістку з прапором України (фото)
Жінку звинуватили у дискредитації російської армії та порушенні правил проведення публічного заходу
У Москві, на Красній площі, у понеділок затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет. За повідомленням російського правозахисного медіапроєкту ОВД-Инфо, її звуть Олена Кожевнікова. Жінка вийшла на площу, загорнувшись у прапор України.
Російські ЗМІ пишуть, що Кожевнікова не висувала жодних вимог, вона лише ходила площею, накинувши прапор на плечі.
Кожевнікову доставили до відділу поліції районом Китай-місто. До неї виїхав адвокат від ОВД-Инфо. За годину адвокат повідомив, що жінку відпустили з відділу. Їй вручено протоколи за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.
Зазначимо, демонстрація прапора України законодавчо не заборонена у Росії. Проте представники правоохоронних органів періодично затримують не лише тих, хто демонструє прапор, а й людей з відповідними кольорами одягу, символіки тощо.
Нагадаємо, у Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні.
Також у Москві затримали двох чоловіків за «неправильний» одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку.
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