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У Москві на Красній площі затримано активістку з прапором України (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Москві на Красній площі затримано активістку з прапором України (фото)
Затримана не висувала жодних вимог, лише ходила площею, накинувши прапор України на плечі
фото: ОВД-Инфо

Жінку звинуватили у дискредитації російської армії та порушенні правил проведення публічного заходу

У Москві, на Красній площі, у понеділок затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет. За повідомленням російського правозахисного медіапроєкту ОВД-Инфо, її звуть Олена Кожевнікова. Жінка вийшла на площу, загорнувшись у прапор України.

На Красній площі затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет
На Красній площі затримано активістку, яка проводила антивоєнний пікет
фото: ОВД-Инфо

Російські ЗМІ пишуть, що Кожевнікова не висувала жодних вимог, вона лише ходила площею, накинувши прапор на плечі.

Кожевнікову доставили до відділу поліції районом Китай-місто. До неї виїхав адвокат від ОВД-Инфо. За годину адвокат повідомив, що жінку відпустили з відділу. Їй вручено протоколи за статтями про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Зазначимо, демонстрація прапора України законодавчо не заборонена у Росії. Проте представники правоохоронних органів періодично затримують не лише тих, хто демонструє прапор, а й людей з відповідними кольорами одягу, символіки тощо.

Нагадаємо, у Москві поліція затримала жінку, яка слухала гімн України у себе у помешканні.

Також у Москві затримали двох чоловіків за «неправильний» одяг. Один одягнув жовто-сині штани, інший – куртку. 

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Теги: активісти поліція Москва прапор України росіяни

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