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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Хороші росіяни» стають небезпечні для України. І ось чому

glavcom.ua
Українські медійники самі, ніхто не примушував, зробили «хороших русскіх» популярними
колаж: 24 канал

В умовах політичної кампанії розкручені «хороші русскіє», що сидять по закордонах – копійчаний і масовий ресурс

Якщо виборча кампанія все ж почнеться (а ймовірність цього висока, бо союзники зацікавлені в збереженні легітимності української влади, в якої збігає термін повноважень), всі ці «хороші русскіє» в медіапросторі стануть потужною міною вповільненої дії.

Українські медійники самі, ніхто не примушував, зробили «хороших русскіх» популярними. Зробили їх обов'язковим і неодмінним елементом інформаційного ландшафту: без них якось не комільфо взагалі розмовляти про Україну, війну, майбутнє...

І ні в кого не спрацював запобіжник: що український медійний простір дуже обмежений, а така концентрація «хороших русскіх» в малому об'ємі – надмірна і небезпечна.

А в умовах політичної кампанії розкручені «хороші русскіє», що сидять по закордонах – копійчаний і масовий ресурс. Так що не дивуйтесь, що з початком виборчого сезону саме всілякі Латиніни і Піонтковські розповідатимуть простим українцям, за кого їм варто голосувати. Хто тут правильний кандидат і партія, а кому немає місця в політиці.

По суті це дуже серйозна загроза – яку медійники «просто так» (за інерцією, з ліні, з небажання розшукувати українських чи європейських фахових експертів) власноруч формували протягом 1,5 років. І з ефірів це лайно не викинуть: вже ж розкрутили, вклались, та й ресурс дешевий, і налагоджено все як годинник... Ідеальний продукт для заробляння на посередництві, якщо послуги «хороших русскіх» запропонувати штабам.

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Джерело
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Теги: телебачення вибори росіяни національний телемарафон

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