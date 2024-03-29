Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів

Арена Helsinki Hall стоїть порожньою від початку російського вторгнення в Україну

Власники арени перебувають у списку санкцій ЄС

Міська рада столиці Фінляндії вирішила викупити спортивно-концертну арену Helsinki Hall, якою володіють російські бізнесмени, друзі Путіна Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг. Про це повідомляє Yle.

Спортивна арена Helsinki Hall стоїть порожньою від початку російського вторгнення в Україну. Власники арени, Аркадій та Борис Ротенберги, а також Геннадій Тимченко перебувають у списку санкцій ЄС. Також під санкціями США перебувають син Бориса Ротенберга Роман та бізнесмен Кай Паананен, які ухвалюють рішення у раді директорів фонду, що управляє ареною.

За словами заступника мера Гельсінкі Пааво Архінмякі, якщо власники добровільно не погодяться на продаж арени, не пізніше початку червня влада міста запустить процес експропріації і переведе Helsinki Hall у держвласність.

Влада Гельсінкі зараз з'ясовує, чи можлива експропріація відповідно до чинного законодавства, або чи потрібно його змінювати.

Зазначається, що місцева влада не планує володіти ареною постійно – її збираються повернути в експлуатацію, а потім продати новим власникам.

Декілька приватних осіб більше року безуспішно намагалися викупити арену у її російських власників. Врешті-решт це вирішила зробити влада міста.

«Це важливий крок на шляху до введення арени в експлуатацію. Індустрія заходів втратила величезну кількість концертів, доки арена не використовувалася», – сказав Пааво Архінмякі.

Helsinki Hall – найбільший критий спортивно-концертний майданчик столиці Фінляндії. Арена простоює після початку воєнної операції Росії в Україні. Російські бізнесмени придбали спортивно-концертний комплекс у фінського підприємця Харрі Харкімо у 2013 році.

Формально замороженою є не сама арена, а акції власників, які включені до списків санкцій. Санкції заважають використовувати стадіон, наприклад, для концертів, оскільки у разі оренди доведеться переказувати гроші на рахунки санкціонованих осіб.

Нагадаємо, з 16 березня у Фінляндії заборонено їздити на автомобілях, зареєстрованих у Росії, без спеціального дозволу. Зазначається, що тепер автомобіль із російськими номерами у Фінляндії може бути обкладений митом і ПДВ, після чого він має виїхати за межі Європейського союзу.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.