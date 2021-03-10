У Франції Apple звинуватили в порушенні прав користувачів

В Apple заявили, що висунуті проти компанії звинувачення безпідставні

Французька асоціація France Digitale, захищає інтереси місцевих технологічних стартапів і венчурних підприємців, заявила, що американська компанія Apple порушує законодавство Європейського союзу щодо захисту даних.

У свою чергу в Apple заявили, що висунуті проти компанії звинувачення безпідставні.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві France Digitale говориться, що за замовчуванням у всіх пристроях компанії дозволено Apple «здійснювати власні рекламні кампанії без чіткого повідомлення користувачів про це», хоч в останній версії iOS 14 користувачів запитують, чи готові вони дозволяти встановленим на мобільний пристрій додатками збирати основні ідентифікаційні дані для таргетування реклами

Асоціація вважає це порушенням законодавства ЄС у галузі захисту особистих даних користувачів, оскільки всі організації зобов'язані чітко інформувати своїх клієнтів про збір даних і питати їх дозволу на це.

Крім того, France Digitale вважає, що функціонал відстеження місця розташування на пристроях Apple дозволяє йому збираються ділитися даними з іншими компаніями без попереднього повідомлення користувачів.

«Ми розуміємо, що все це схоже на битву Давида з Голіафом, але ми налаштовані рішуче», – вважає голова асоціації Ніколя Брієн.

Він додав, що свою скаргу його асоціація направить французькому регулятору CNIL, що відповідає за захист особистих даних користувачів.

У компанії вважають, що звинувачення проти Apple безпідставні.

«Викладені у скарзі звинувачення є неправдивими і будуть розглядатися як спроба тих, хто сам стежить за користувачами, відвернути увагу від власних діянь і ввести в оману регуляторів», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, восени 2020 року компанія Apple погодилася виплатити 113 мільйонів доларів у 34 штатах США та окрузі Колумбія, щоб врегулювати звинувачення про сповільнення роботи старих iPhone після оновлення операційної системи iOS.

У березні 2020 року компанія погодилася виплатити 500 млн доларів компенсації користувачам, які позивалися проти Apple через сповільнення. Перед цим, у лютому, французька влада оштрафувала компанію Apple на 25 мільйонів євро через те, що старі iPhone працювали повільніше після оновлення iOS.