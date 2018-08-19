У Франції чоловік на автомобілі врізався в натовп: постраждали семеро



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Поліція Франції

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

У французькому місті Камбре автомобіль в'їхав у натовп людей біля нічого клубу. Унаслідок наїзду постраждали 7 людей, двох з яких терміново госпіталізували вертольотом.

Про це повідомляє французьке видання LCI.

За словами пожежників та поліцейських, постраждали семеро людей, двох з яких терміново госпіталізували вертольотом, ще троє отримали серйозні травми.

Водій автомобіля спочатку збив людей, що стояли біля клубу, зокрема охоронця, а потім в'їхав у стовп. Його вже затримала поліція.

За неофіційними даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Офіційної версії інциденту поки що немає.

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