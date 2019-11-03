Дві людини загинуло у ДТП на Черкащині



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Слідчі встановлюють деталі події

У результаті зіткнення автомобілів у Черкаській області загинули 50-річний та 40-річний жителі обласного центру.

Про це повідомили у патрульній поліції Черкаської області.

Аварія трапилась поблизу селища Благодатне.

На момент приїзду медиків водій та його пасажир були мертві. Їхні тіла з пошкодженого авто вивільнили рятувальники.

За непідтвердженою інформацією, водій «Жигулів» не дотримався безпечної швидкості та дистанції та, як наслідок, зіткнувся із вантажівкою DAF.

Патрульні забезпечили охорону місця події та регулювання дорожнього руху.

Далі працював слідчий у справах ДТП з постраждалими. Він і встановлює усі деталі цієї страшної аварії.

Нагадаємо, вчора на Хмельниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та перекинувся: до лікарні було доставлено 13 потерпілих.

Як повідомлялося, шестирічна дитина залишилася живою після ДТП в Кіровській області РФ, в якій загинули її батьки, а потім в аварії зі «швидкою допомогою», яка перевозила дівчинку в лікарню.