У Франції пожежні побилися з поліцією: відео
У Франції пожежні побилися з поліцією
У Парижі протест пожежних закінчився бійками з поліцієюУ Парижі протест пожежних закінчився бійками з поліцією, феєрверками та сльозогінним газом.
Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Уточнюється, що пожежники в столиці Франції вийшли на протест з вимогою збільшити їх соціальні бонуси за ризики на роботі, які залишаються незмінними з 1990-го року.
На мітингу були присутні тисячі пожежників, коли поліції довелося залучити проти протестантів гумові кийки та сльозогінний газ.
Відзначається, що пожежники в Парижі також вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи вищих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.
Відео бійки також було опубліковано каналом Cnews в Facebook.
Масштабні протести профспілок не вщухають у Франції з грудня. Вони спрямовані проти планів президента Франції Емманюеля Макрона реформувати пенсійну систему.