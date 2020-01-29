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    У світі

    У Франції пожежні побилися з поліцією: відео

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    <p>У Франції пожежні побилися з поліцією</p> - У Франції пожежні побилися з поліцією: відео

    У Франції пожежні побилися з поліцією

    Фото: Reuters

    У Парижі протест пожежних закінчився бійками з поліцією

    У Парижі протест пожежних закінчився бійками з поліцією, феєрверками та сльозогінним газом.

    Про це повідомляє британське агентство Reuters.

    Уточнюється, що пожежники в столиці Франції вийшли на протест з вимогою збільшити їх соціальні бонуси за ризики на роботі, які залишаються незмінними з 1990-го року.

    На мітингу були присутні тисячі пожежників, коли поліції довелося залучити проти протестантів гумові кийки та сльозогінний газ.

    Відзначається, що пожежники в Парижі також вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи вищих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.

    Відео бійки також було опубліковано каналом Cnews в Facebook.

    Масштабні протести профспілок не вщухають у Франції з грудня. Вони спрямовані проти планів президента Франції Емманюеля Макрона реформувати пенсійну систему.

    Франція бійка протест поліція
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