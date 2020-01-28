У Франції підтвердили четвертий випадок зараження коронавірусом



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Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані Фото: Reuters

Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі

У Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом з Китаю.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Як повідомляється, турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані.

«Госпіталізований знаходиться в Парижі. Він родом з провінції Хубей, яка найбільше постраждала в Китаї. В даний час він знаходиться в реанімації», - заявив міністр охорони здоров'я Жером Саломон.

До слова, сьогодні стало відомо, що Росія закриває кордон з Китаєм.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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