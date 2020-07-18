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    У світі

    У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла

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    У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла - У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла
    У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла
    Фото: FranceBleuLoireOcéan

    Пожежа повністю знищила орган та порушила міцність будівлі

    У Нанті пожежники загасили вогонь в соборі Святих Петра і Павла.

    Про це повідомляє BFMTV.

    Пожежа повністю знищила орган та порушила міцність будівлі. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

    На місце інциденту приїхав премʼєр-міністр країни й заявив, що собор треба якнайшвидше відновити і держава обовʼязково візьме в цьому участь.

    Нагадаємо, що основною версією пожежі називають підпал.

    Пожежники зазначили, що осередків займання було відразу три — праворуч і ліворуч від нефа, і ще один — на рівні великого органу.

    Собор Петра і Павла почали будувати в XV столітті й закінчили лише в кінці XIX-го (з 1434 до 1891 року). Собор вважається одним із найбільших у Франції. Він на 6 метрів нижчий за собор Паризької Богоматері, який горів рік тому. Це не перша пожежа в соборі Петра і Павла — в 1972 році в ньому згоріла покрівля, яку відновили через три роки.

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