У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Франції рятувальники загасили пожежу в соборі Петра і Павла Фото: FranceBleuLoireOcéan

Пожежа повністю знищила орган та порушила міцність будівлі

У Нанті пожежники загасили вогонь в соборі Святих Петра і Павла.

Про це повідомляє BFMTV.

Пожежа повністю знищила орган та порушила міцність будівлі. Також згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

На місце інциденту приїхав премʼєр-міністр країни й заявив, що собор треба якнайшвидше відновити і держава обовʼязково візьме в цьому участь.

Нагадаємо, що основною версією пожежі називають підпал.

Incendie de la cathédrale de Nantes : "L'Etat prendra toute sa part" dans la reconstruction promet Jean Castex https://t.co/YYexBYeods pic.twitter.com/Qa1uCfodnb — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Пожежники зазначили, що осередків займання було відразу три — праворуч і ліворуч від нефа, і ще один — на рівні великого органу.

Собор Петра і Павла почали будувати в XV столітті й закінчили лише в кінці XIX-го (з 1434 до 1891 року). Собор вважається одним із найбільших у Франції. Він на 6 метрів нижчий за собор Паризької Богоматері, який горів рік тому. Це не перша пожежа в соборі Петра і Павла — в 1972 році в ньому згоріла покрівля, яку відновили через три роки.