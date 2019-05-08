У Франції визволили всіх заручниць



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Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено

У результаті операції поліції всіх чотирьох заручниць, захоплених озброєним чоловіком поблизу Тулузи на півдні Франції, визволено.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

«Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено. Зараз у приміщенні магазину жодного заручника немає», - йдеться у повідомленні.

Blagnac: Les images de l'interpellation du preneur d'otage pic.twitter.com/EeIs7fJXBy — BFMTV (@BFMTV) 7 травня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік, який утримував п'ять заручників в тютюновій лавці в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи (Франція), відпустив одну із заручниць.

Поліція попросила жителів міста залишатися вдома.

Поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетах» Тулузі».

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.