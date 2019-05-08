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    У світі

    У Франції визволили всіх заручниць

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    У Франції визволили всіх заручниць

    Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено

    У результаті операції поліції всіх чотирьох заручниць, захоплених озброєним чоловіком поблизу Тулузи на півдні Франції, визволено.

    Про це повідомляє телеканал BFMTV.

    «Трьох жінок, які залишалися заручницями, звільнено. Зараз у приміщенні магазину жодного заручника немає», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що озброєний чоловік, який утримував п'ять заручників в тютюновій лавці в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи (Франція), відпустив одну із заручниць.

    Поліція попросила жителів міста залишатися вдома.

    Поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником «збройного крила «жовтих жилетах» Тулузі».

    Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

    Twitter поліція чоловік
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