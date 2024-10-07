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Рекордний наплив мігрантів: майже 1000 осіб за день перетнули Ла-Манш

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Рекордний наплив мігрантів: майже 1000 осіб за день перетнули Ла-Манш
фото з відкритих джерел

Британія у суботу зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів

У суботу, 5 жовтня, Велика Британія зафіксувала новий рекорд за кількістю мігрантів, які нелегально перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. За даними Sky News, цього дня до британських берегів прибуло 17 човнів з 973 особами на борту.

Це найбільша кількість мігрантів, зареєстрована за один день у 2024 році. Попередній рекорд було встановлено 18 червня, коли до Британії прибули 882 особи.

Зростання кількості мігрантів, які намагаються нелегально потрапити до Британії через Ла-Манш, ставить перед урядом серйозні виклики. Влада країни вживає заходів для посилення контролю на кордоні та боротьби з нелегальною міграцією, але проблема залишається актуальною.

Серед можливих причин збільшення потоку мігрантів називають погіршення ситуації в країнах походження, бажання возз'єднатися з родичами, які вже проживають у Великій Британії, та сподівання на кращі економічні можливості.

Нагадаємо, працював понад століття: у Британії зачиняється найбільший металургійний комбінат.

Теги: влада рекорд Велика Британія

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