У Гонконгу проти демонстрантів застосували водомети та сльозогінний газ



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Поліція заявила, що сьогоднішні заходи стали відповіддю на дії протестувальників, які кидали в урядові будівлі цеглини та коктейлі Молотова

Поліція Гонконгу в суботу ввечері вивела для розгону учасників акцій протесту спецмашини з водяними гарматами, а також використала сльозогінний газ.

Про це повідомляє New York Post.

«Поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп протестувальників у суботу, у п'яту річницю виникнення «руху парасольок», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що демонстрації, які розпочалися у червні, перевершили за тривалістю 79-денний «рух парасольок» 2014 року (так його назвали через те, що протестувальники виходили на вулиці під різнокольоровими парасольками).

Поліція заявила, що сьогоднішні заходи стали відповіддю на дії протестувальників, які кидали в урядові будівлі цеглини та коктейлі Молотова.

Як повідомлялося, 4 вересня голова місцевої адміністрації Гонконгу Керрі Лам погодилася виконати одну з вимог демонстрантів - повністю відкликати законопроєкт про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників до материкового Китаю.

Попри це багато прибічників опозиції висловлюють готовність продовжувати акції. Протести посилюються у вихідні та періодично супроводжуються заворушеннями, блокуванням вулиць і актами вандалізму.