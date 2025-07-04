Німеччина оновить «військовий автопарк» на €25 млрд

Німеччина планує потужне оновлення «військового автопарку» на €25 млрд для посилення НАТО

Німеччина розглядає масштабну програму з оновлення своїх збройних сил, що може коштувати до €25 млрд. Цей крок є частиною спільних європейських зусиль зі створення нових бригад НАТО, спрямованих на стримування Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання з посиланням на джерела знайомі з цим питанням, Північноатлантичний договір (НАТО) звернувся до Німеччини з проханням надіслати до альянсу до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття. Для оснащення цих сил розглядається можливість придбання до 2500 броньованих бойових машин та до одної тисячі бойових танків.

Серед техніки, що розглядається Міністром оборони Борисом Пісторіусом та вищим генералітетом Бундесверу, є до одної тисячі бойових танків Leopard 2 (виробництва KDNS та Rheinmetall) та до 2500 броньованих бойових машин GTK Boxer (виробництва ARTEC, спільного підприємства KDNS та Rheinmetall). Акції Rheinmetall вже відреагували на ці новини, зростаючи на 3,7% у Франкфурті.

Загальна вартість цього замовлення може сягнути €25 млрд, хоча остаточна сума може бути нижчою, оскільки переговори ще тривають. Очікується, що рішення буде остаточно затверджено найближчими місяцями, а законодавці можуть дати «зелене світло» до кінця року.

Окрім танків та бойових броньованих машин, Берлін також отримав початкове схвалення на закупівлю понад одної тисячі броньованих модульних машин Patria від фінського виробника. Ці машини замінять застарілий парк броньованих бойових машин Fuchs Бундесверу, а вартість цього замовлення може сягати €2 млрд. Приблизно 90% виробництва Patria AMV, як очікується, буде здійснюватися в Німеччині.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв перетворити збройні сили країни на найсильніші в Європі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії. За підтримки опозиційних «Зелених», правляча коаліція на початку цього року відмовилася від суворих обмежень на запозичення коштів на оборону, щоб дозволити безпрецедентні військові закупівлі.

Нагадаємо, Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, якого цитує Bloomberg.

На запитання, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, Корнеліус відповів, що існують «різні способи» задоволення потреб України в протиповітряній обороні. «Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори», – сказав він.