Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт
Спека сильно впливає на Європу
фото із відкритих джерел

Європа переживає нестерпну спеку, деякі країни постраждали особливо сильно

Спека в Європі б'є температурні рекорди: у деяких частинах континенту температура повітря перевищує 40 градусів за Цельсієм. Європа переживає нестерпну спеку. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Італія

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю в Італії, як і майже у всій Південній Європі, очікується пік спеки.

Італійське міністерство охорона здоров'я повідомляє, що аномально високі температури зафіксовано у 17 із 27 великих міст країни. На початку тижня там загинули щонайменше п'ятеро людей.

У Больцано, розташованому на півночі Італії, аномальна спека з температурою +37 градусів спостерігається все частіше.

Влада вказує на необхідність озеленення для зниження температур: у затінених місцях може бути на п'ять градусів прохолодніше.

Нині у Больцано налічується близько 13 тис. дерев, і щороку висаджується ще 250 дерев. Однак експерти з клімату стверджують, що для досягнення значного ефекту охолодження необхідні тисячі та тисячі саджанців.

Міська інфраструктура, така як підземні скловолоконні кабелі та системи централізованого опалення, обмежує можливості посадки. За словами чиновників, у щільніших районах міста штучне затінення, наприклад парасольками, може пом'якшити теплову дію.

Австрія

У четвер в Австрії продовжували триматися екстремально високі температури – до 38 градусів за Цельсієм. У Зальцбурзі туристи шукали порятунку від спеки у приміщеннях із кондиціонерами та вентиляторами.

Спека висвітлила недоліки міського планування, особливо у районах щільної забудови з малою кількістю зелених насаджень. Великі бетонні конструкції й відсутність тіні зробили деякі райони міста особливо складними.

За останні десятиліття кількість спекотних днів у Зальцбурзі, що перевищують 30°C, подвоїлася: з 10 до майже 20 днів на рік.

Спека та посуха також збільшили ризик виникнення лісових пожеж. У Верхній Австрії було зареєстровано кілька пожеж.

Влада вживає превентивних заходів, наприклад, стежить за рівнем вологості в тюках сіна та соломи. Вони також перевіряють сільськогосподарську техніку та очищають її від сухого сміття, щоб знизити ризик займання.

Швейцарія

У швейцарському кантоні Аргау атомну електростанцію «Безнау» частково відключили від електромережі через спеку. Один реактор повністю зупинено, а другий – працює на 50% потужності. Компанія-оператор станції Axpo заявила, що причиною відключення стала висока температура води у прилеглій річці Аарі.

Скидання води, яка використовувалася для охолодження реакторів, назад і без того перегріту річку могло б нашкодити місцевим фауні та флорі.

Згідно із доповіддю служби ЄС з вивчення проблем клімату Copernicus за 2024 рік, Європа є континентом з температурою, що найбільш швидко зростає на Землі: з 1980-х років температура в Європі підвищувалася вдвічі швидше, ніж у середньому у світі.

Туреччина

Вогонь дістався прибережного міста Чешме у провінції Ізмір. На гасіння спрямовані сотні пожежників, а також літаків та гелікоптерів.

В останній тиждень через пекуче сонце, низьку вологість і сильний вітер по всій країні виникли сотні пожеж. Більшість із них вдалося ліквідувати. Але десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Повідомляється про загибель 81-річного чоловіка від задухи в одному з сіл, решта жителів якої встигла евакуюватися.

Спека вплине на ВВП Європи

Хвилі спеки в європейських країнах можуть уповільнити на пів відсотка економічне зростання в Європі у 2025 році. Про це йдеться у звіті німецької транснаціональної корпорації Allianz, повідомляє Reuters.

Зазначається, що дослідники прирівняли день з температурою вище 32°C до пів дня страйку. За даними звіту, у Європі втрати ВВП коливаються від 0,1% для Німеччини до 1,4% для Іспанії, де влітку температура приблизно на десять градусів вища.

Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність спеки, посух та лісових пожеж, що має далекосяжні економічні наслідки, пише видання.

Allianz Research повідомляє, що у світовому масштабі спека призведе до скорочення ВВП на 0,6% цього року. Китай, Іспанія, Італія та Греція можуть зіткнутися з втратами ВВП майже на 1%, тоді як США можуть втратити приблизно 0,6%, а Франція – до третини відсоткового пункту. Аналітики Allianz Research зазначили, що втрати продуктивності через спеку можна пом’якшити, і закликали до структурних заходів у підготовці міст та адаптації робочих місць.

Нагадаємо, європейський континент потерпає від екстремальної для початку літа спеки, яка вже призвела до людських жертв, масштабних лісових пожеж та навіть закриття ядерного реактора у Швейцарії. Ситуація є критичною, з високими температурами, що перевищують +39°C у деяких регіонах. 

До слова, західнобалканському регіону загрожує сильна посуха. Спека, що поширилася по Європі, викликана африканським антициклоном, ускладнює повсякденне життя населення регіону і створює проблеми в сільському господарстві та електропостачанні. 

Раніше стало відомо, що у одній із зон будівлі Європарламенту вийшла з ладу система кондиціювання повітря, у зв'язку з цим співробітники страждають від спеки та задухи.

Читайте також:

Теги: відключення населення інфраструктура спека клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідження показало невтішні прогнози для британського суспільства
Білі британці незабаром стануть меншістю у своїй країні – Daily Telegraph
5 червня, 14:30
В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло
Через негоду зафіксовано знеструмлення в дев’яти областях
9 червня, 12:35
У Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів
В Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 9 червня
9 червня, 05:42
Берлінська додала, що наразі не бачить необхідності примусово мобілізувати жінок
Берлінська розповіла, хто в Україні повинен готуватися до мобілізації
8 червня, 20:58
Експерт з демографії прогнозує майбутні зміни чисельності населення України
Демограф спрогнозував, скільки українців залишиться після закінчення війни
12 червня, 14:29
Головні новини ночі проти 14 червня
Обстріл Запоріжжя, напруженість між Іраном та Ізраїлем: головне за ніч
14 червня, 05:49
Протягом тижня в Україні очікується до +37°С
На Україну насувається спека
26 червня, 14:06
Протягом двох днів енергетики повернули електропостачання до трьох районів області
За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тис. домогосподарств після обстрілів
15 червня, 19:40
У Туреччині зросли ціни на природний газ
У Туреччині не склалось із дешевим газом: ціни для населення зросли на чверть
Вчора, 11:42

Соціум

Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт
Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
Авіакатастрофа в Індії. Адвокат звинуватив Air India у поганому ставленні до родин жертв
Авіакатастрофа в Індії. Адвокат звинуватив Air India у поганому ставленні до родин жертв
У Чехії стався масштабний блекаут
У Чехії стався масштабний блекаут
У Німеччині закрито великий порт через появу смертельно небезпечних павуків
У Німеччині закрито великий порт через появу смертельно небезпечних павуків
Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки
Країни Західних Балкан обмежують подачу води у періоди сильної спеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
171K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
22K
Аналітики ISW спрогнозували, чи погодиться Путін завершити війну найближчим часом
21K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua