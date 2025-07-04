Через спеку у Швейцарії відключено АЕС, а в Італії плавиться асфальт

Європа переживає нестерпну спеку, деякі країни постраждали особливо сильно

Спека в Європі б'є температурні рекорди: у деяких частинах континенту температура повітря перевищує 40 градусів за Цельсієм. Європа переживає нестерпну спеку. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Італія

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю в Італії, як і майже у всій Південній Європі, очікується пік спеки.

Італійське міністерство охорона здоров'я повідомляє, що аномально високі температури зафіксовано у 17 із 27 великих міст країни. На початку тижня там загинули щонайменше п'ятеро людей.

У Больцано, розташованому на півночі Італії, аномальна спека з температурою +37 градусів спостерігається все частіше.

Влада вказує на необхідність озеленення для зниження температур: у затінених місцях може бути на п'ять градусів прохолодніше.

Нині у Больцано налічується близько 13 тис. дерев, і щороку висаджується ще 250 дерев. Однак експерти з клімату стверджують, що для досягнення значного ефекту охолодження необхідні тисячі та тисячі саджанців.

Міська інфраструктура, така як підземні скловолоконні кабелі та системи централізованого опалення, обмежує можливості посадки. За словами чиновників, у щільніших районах міста штучне затінення, наприклад парасольками, може пом'якшити теплову дію.

Австрія

У четвер в Австрії продовжували триматися екстремально високі температури – до 38 градусів за Цельсієм. У Зальцбурзі туристи шукали порятунку від спеки у приміщеннях із кондиціонерами та вентиляторами.

Спека висвітлила недоліки міського планування, особливо у районах щільної забудови з малою кількістю зелених насаджень. Великі бетонні конструкції й відсутність тіні зробили деякі райони міста особливо складними.

За останні десятиліття кількість спекотних днів у Зальцбурзі, що перевищують 30°C, подвоїлася: з 10 до майже 20 днів на рік.

Спека та посуха також збільшили ризик виникнення лісових пожеж. У Верхній Австрії було зареєстровано кілька пожеж.

Влада вживає превентивних заходів, наприклад, стежить за рівнем вологості в тюках сіна та соломи. Вони також перевіряють сільськогосподарську техніку та очищають її від сухого сміття, щоб знизити ризик займання.

Швейцарія

У швейцарському кантоні Аргау атомну електростанцію «Безнау» частково відключили від електромережі через спеку. Один реактор повністю зупинено, а другий – працює на 50% потужності. Компанія-оператор станції Axpo заявила, що причиною відключення стала висока температура води у прилеглій річці Аарі.

Скидання води, яка використовувалася для охолодження реакторів, назад і без того перегріту річку могло б нашкодити місцевим фауні та флорі.

Згідно із доповіддю служби ЄС з вивчення проблем клімату Copernicus за 2024 рік, Європа є континентом з температурою, що найбільш швидко зростає на Землі: з 1980-х років температура в Європі підвищувалася вдвічі швидше, ніж у середньому у світі.

Туреччина

Вогонь дістався прибережного міста Чешме у провінції Ізмір. На гасіння спрямовані сотні пожежників, а також літаків та гелікоптерів.

В останній тиждень через пекуче сонце, низьку вологість і сильний вітер по всій країні виникли сотні пожеж. Більшість із них вдалося ліквідувати. Але десятки тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Повідомляється про загибель 81-річного чоловіка від задухи в одному з сіл, решта жителів якої встигла евакуюватися.

Спека вплине на ВВП Європи

Хвилі спеки в європейських країнах можуть уповільнити на пів відсотка економічне зростання в Європі у 2025 році. Про це йдеться у звіті німецької транснаціональної корпорації Allianz, повідомляє Reuters.

Зазначається, що дослідники прирівняли день з температурою вище 32°C до пів дня страйку. За даними звіту, у Європі втрати ВВП коливаються від 0,1% для Німеччини до 1,4% для Іспанії, де влітку температура приблизно на десять градусів вища.

Зміна клімату збільшує частоту та інтенсивність спеки, посух та лісових пожеж, що має далекосяжні економічні наслідки, пише видання.

Allianz Research повідомляє, що у світовому масштабі спека призведе до скорочення ВВП на 0,6% цього року. Китай, Іспанія, Італія та Греція можуть зіткнутися з втратами ВВП майже на 1%, тоді як США можуть втратити приблизно 0,6%, а Франція – до третини відсоткового пункту. Аналітики Allianz Research зазначили, що втрати продуктивності через спеку можна пом’якшити, і закликали до структурних заходів у підготовці міст та адаптації робочих місць.

Нагадаємо, європейський континент потерпає від екстремальної для початку літа спеки, яка вже призвела до людських жертв, масштабних лісових пожеж та навіть закриття ядерного реактора у Швейцарії. Ситуація є критичною, з високими температурами, що перевищують +39°C у деяких регіонах.

До слова, західнобалканському регіону загрожує сильна посуха. Спека, що поширилася по Європі, викликана африканським антициклоном, ускладнює повсякденне життя населення регіону і створює проблеми в сільському господарстві та електропостачанні.

Раніше стало відомо, що у одній із зон будівлі Європарламенту вийшла з ладу система кондиціювання повітря, у зв'язку з цим співробітники страждають від спеки та задухи.