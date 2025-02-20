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Житлова криза загострилась: мери міст благають ЄС про допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Житлова криза загострилась: мери міст благають ЄС про допомогу
Барселона максимально сильно відчуває брак житла через наплив туристів
фото із відкритих джерел

За даними Євростату, минулого року у шести країнах ЄС зростання цін на житло перевищило 10%

Мери Мадрида і Барселони не хочуть миритися з житловою кризою, викликаною, зокрема, бумом короткострокової оренди. Вони озвучили свої ідеї у Європарламенті. Про це інформує «Главком» із посиланням на Euronews.

Зростаючі ціни, інфляція, складний доступ до оренди – це характерно для ринку нерухомості багатьох країн ЄС. І особливо – для міст, затребуваних у туристів. На цьому фоні мери Мадрида та Барселони представили свої моделі щодо подолання житлової кризи в Європейському парламенті.

Градоначальник іспанської столиці Хосе Луїс Мартінес-Альмейда – прихильник активного будівництва. «Вирішення проблеми полягає у збільшенні пропозиції і, отже, у збільшенні кількості землі для будівництва, у створенні правової визначеності та правової безпеки як для домовласників, так і для ріелторів», – заявив він. За його словами, правова визначеність дозволить запобігти незаконному заселенню, стимулюватиме будівництво соціального житла та спростить нормативну базу, «що абсолютно необхідно».

А в Каталонії, столицею якої є улюблена туристами Барселона, пропонують інший шлях: стримування та максимальний контроль за ринком короткострокової оренди. Мер Жауме Колбоні – один із підписантів звернення до Єврокомісії; у ньому влада 10 міст просить підвищити ефективність європейського управління та фінансування житлової політики.

«Проблема, з якою ми стикаємося у багатьох містах, полягає в колізії між правом на житло та правом на економічне або туристичне використання цього житла», – вважає Колбоні. У Барселоні вирішили захищати право на доступ до житла, а не його тураренду. За його словами, з цього «повинні випливати нормативні акти, які в ЄС мають поважати».

У новій Єврокомісії вперше створено посаду комісара з житлових питань. Мери, які написали в Брюссель листа, просять його налагодити прямий діалог з муніципалітетами та прискорити процедури виділення коштів на потреби міст.

За даними Євростату, минулого року у шести країнах ЄС зростання цін на житло перевищило 10%.

До слова, в Іспанії туристи зіштовхнулись з величезними чергами у готелях через нові правила під час реєстрації гостей. Скарги від відпочивальників надходять із Майорки, Ібіци, Тенеріфе та інших курортів країни.

Теги: Іспанія влада фінансування Брюссель криза будівництво інфляція Європа житло

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