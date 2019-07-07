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    У світі

    У Греції стартували дострокові парламентські вибори

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    У Греції стартували дострокові парламентські вибори

    В країні відкрилося 21 778 виборчих дільниць

    Греки прямують до виборчих дільниць у неділю, щоб обрати новий парламент на дострокових виборах. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Ekathimerini.

    Міністерство внутрішніх справ заявило, що в країні відкрилося 21 778 виборчих дільниць. Завершиться голосування о 7 годині вечора. 

    Обиратимуть депутатів 9 903 864 зареєстрованих виборці, з яких 519 227 - віком від 17 до 21 року.

    Громадяни Греції, які мешкають за кордоном, не можуть голосувати на загальних виборах з країни, в якій перебувають. 

    Дострокові вибори оголосив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після того, як його партія СІРІЗА зазнала поразки на європейських і місцевих виборах, що відбулися минулого місяця.

    Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

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