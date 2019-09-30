У Греції загорівся табір для біженців: є жертви



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Трагедія призвела до масових заворушень, оскільки біженці вирішили, що пожежники надто довго добиралися до табору

Пожежа в таборі для біженців на острові Лесбос призвела до масових заворушень - мігранти вимагають, щоб їх перевели на материк.

Про це повідомляє DW.

«У таборі для біженців «Моріа» на грецькому острові Лесбос у неділю, 29 вересня, спалахнули дві пожежі, внаслідок яких могли загинути, за різними даними, дві особи. Трагедія призвела до масових заворушень, оскільки біженці, які мешкають у «Морії», вирішили, що пожежники надто довго добиралися до табору, і саме це і призвело до смерті мігрантів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, протестувальники вимагали, щоб їх перевели в табір на материку. У «Моріа» були стягнуті додаткові сили поліції. Співробітники правоохоронних органів застосували проти учасників заворушень сльозогінний газ.

Місцева поліція і міжнародна організація «Лікарі без кордонів» повідомляють про загибель однієї людини, але у грецьких ЗМІ з'явилася інформація, що загинув ще один мешканець табору. Біженці стверджують, що жертвами пожежі стали одна жінка і двоє дітей.

За словами представника грецької поліції, мігранти самі вчинили першу пожежу в оливковому гаю за межами табору. А через 20 хвилин полум'я спалахнуло в центрі для прийому біженців.