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    У світі

    У Грузії на курорті Бахмаро випав сніг

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    Курорт Бахмаро розташований в улоговині гір, вкритих вічнозеленими ялиновими і смерековими лісами, в регіоні Гурія - У Грузії на курорті Бахмаро випав сніг
    Курорт Бахмаро розташований в улоговині гір, вкритих вічнозеленими ялиновими і смерековими лісами, в регіоні Гурія

    За словами директора курорту Давида Саджая, ні він сам, ні люди більш старшого покоління не пам'ятають, щоб в Бахмаро йшов сніг в липні

    У Грузії на високогірному курорті Бахмаро випав сніг.

    Про це повідомляє сайт Новини-Грузії.

    «На високогірному курорті Бахмаро на заході Грузії, сьогодні, 1 липня, випав сніг», - йдеться в повідомленні.

    За словами директора курорту Давида Саджая, сніг пішов напередодні пізно ввечері і продовжився в понеділок вранці.

    Він також зазначив, що ні він сам, ні люди більш старшого покоління не пам'ятають, щоб в Бахмаро йшов сніг в липні.

    Як додав Саджая, нині на курорті багато відпочивальників.

    «Не можу сказати, що когось відлякав раптовий сніг - навпаки, багато хто зрадів», - сказав Саджая.

    Курорт Бахмаро розташований в улоговині гір, вкритих вічнозеленими ялиновими і смерековими лісами, в регіоні Гурія. Курорт знаходиться на висоті близько 2 тисяч метрів над рівнем моря і відомий своїм цілющим кліматом.

     

     

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