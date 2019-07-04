У Грузії відсторонили главу спецназу на час розслідування заворушень у Тбілісі



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Прокуратура почала розслідування про можливе перевищення повноважень з боку поліцейських

Повноваження глави департаменту з особливих доручень Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Какічашвілі тимчасово припинені через розслідування масових безладів у Тбілісі.

Про це передає МВС.

Генеральна прокуратура Грузії розслідує події на проспекті Руставелі в Тбілісі, в ході яких біля будівлі грузинського парламенту наприкінці червня постраждали 240 осіб.

Прокуратура почала розслідування про можливе перевищення повноважень з боку поліцейських.

У грузинському МВС уточнили, що Какічашвілі не звільнений з займаної посади.

Зазначимо, що акції протесту в Тбілісі з вимогою відставки голови МВС Грузії Георгія Гахарія після зіткнень тривають у столиці країни кожен вечір: починаючи з 20 червня.

Нагадаємо, раніше в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.